Archivo - El hemiciclo del Senado vota durante una sesión plenaria, en el Senado, a 18 de marzo de 2026, en Madrid (España) - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

SEVILLA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Con el 59% del voto escrutado, el PP gana también en Andalucía las elecciones generales al Senado, logrando 23 de los 32 escaños por la comunidad en la Cámara Alta, mientras que el PSOE alcanza nueve la papeleta 'Senado de Progreso' en coalición con Frente Amplio.

Los populares suben en dos escaños sus resultados de julio de 2023, cuando lograron 21 senadores por Andalucía, mientras que el PSOE se deja dos escaños en la Cámara Alta en relación a los 11 obtenidos hace tres años y medio.

Vox sigue sin presencia directa en la Cámara Alta por Andalucía, aunque su representante como independiente en la lista del PP por Cádiz logra el acta de senador al 68,5% escrutado.

Adelante Andalucía no ha obtenido apoyo suficiente este 29N para obtener senador por la comunidad tras concurrir hace tres años y medio sólo por la provincia de Cádiz.

Igualmente, Frente Amplio tampoco obtiene senadores por Andalucía ya que no han logrado apoyo suficiente los seis candidatos incluidos como número dos en las candidaturas de 'Senado de Progreso' en coalición con el PSOE en las provincias de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén y Málaga.

Actualmente, los senadores en representación de Andalucía tras las elecciones autonómicas del 17 de mayo son Javier Arenas, Jesús Aguirre, Fran Oblaré y Virginia Pérez, a propuesta del PP-A; María Jesús Montero, Juan Espadas y Susana Díaz, a propuesta del PSOE-A; y Álvaro Zancajo y María Auxiliadora Pastor, a propuesta de Vox.

En julio de 2023, PP y PSOE se repartieron los senadores de elección directa por Andalucía. Los populares lograron tres por las provincias de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén y Málaga, dos por Huelva y uno por Sevilla. Por contra, los socialistas alcanzaron tres por Sevilla, dos Huelva y uno por las seis provincias restantes.