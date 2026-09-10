PP-A garantiza "compromiso" de la Junta con la "prevención, acompañamiento y recursos" para cuidar la salud mental

La vicesecretaria de Salud e Igualdad del PP-A, Beatriz Jurado, en una reunión de trabajo con Asaenec Salud Mental Sevilla, este jueves - PP-A

SEVILLA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Salud e Igualdad del PP-A, Beatriz Jurado, ha destacado este jueves el "compromiso" del Gobierno de Juanma Moreno con "la prevención del suicidio y la atención a la salud mental, apostando por la prevención, el acompañamiento y el trabajo conjunto con las personas que sufren y sus familias".

Así lo ha señalado durante una atención a los medios de comunicación en Sevilla antes de mantener una reunión de trabajo con Asaenec Salud Mental Sevilla, junto al vicesecretario de Política Social del PP de Sevilla, José Luis García, coincidiendo con el Día Mundial para la Prevención del Suicidio.

Ha destacado que Andalucía cuenta actualmente con una Estrategia de Salud Mental "con una inversión de aproximadamente 200 millones de euros", que incorpora un apartado específico para la prevención del suicidio. "Creo que es muy importante que los andaluces sepan que nuestra comunidad y nuestro gobierno está del lado de los que más lo necesitan", ha afirmado.

Jurado ha incidido en que quienes necesiten acompañamiento deben saber que cuentan "con recursos, con medidas y con opciones" para sentir que "no están solos y que pueden seguir adelante". Ha remarcado que la prevención del suicidio y la salud mental "no son solo una estrategia o una partida económica, son una acción y una prioridad para el Gobierno de Andalucía".

Una labor que, según ha explicado, se desarrolla junto a entidades como Asaenec y también desde el ámbito sanitario, "desde la puerta de urgencias hasta el acompañamiento asistencial".

Jurado ha destacado especialmente las actuaciones en el ámbito educativo coincidiendo con el inicio del curso escolar. Andalucía ha puesto en marcha medidas de la mano de la enfermería de referencia escolar y los equipos docentes para detectar "los primeros síntomas, las primeras señales", ante una posible conducta suicida o problemas de salud mental, según ha dicho.

La vicesecretaria de Salud e Igualdad ha recordado también que pronto se cumplirá un año del caso de Sandra Peña y ha trasladado un abrazo a su familia y a todos los niños y jóvenes que sufren en el colegio acoso. Ha señalado que el Gobierno andaluz ha adoptado medidas en este ámbito, entre ellas, cambios en los protocolos para que, cuando exista certeza de un caso de acoso, sea la persona acosadora la que cambie de centro.

"El Gobierno de Juanma Moreno acompaña a los que más lo necesitan con estrategias, con recursos, con medidas, con acciones, con diálogo", ha apuntado Beatriz Jurado, destacando que Andalucía "avanza visibilizando la importancia de la salud mental y del acompañamiento a quienes sufren problemas relacionados con ella".

Por ello, ha insistido en que "es importante la prevención, el acompañamiento y los recursos para que nadie se sienta solo y para que todos los andaluces sepan dónde tienen que acudir cuando lo necesiten".