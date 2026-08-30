El PP de Granada abrirá el martes el curso político con un acto de "marcado carácter municipalista" en Salobreña

El secretario general del PP de Granada, Jorge Saavedra. - PP DE GRANADA

GRANADA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular (PP) de Granada celebrará el próximo martes, 1 de septiembre, en la localidad de Salobreña su acto de inicio de curso político, un encuentro con "marcado carácter municipalista" que reunirá a alcaldes, portavoces municipales, cargos públicos, responsables orgánicos y afiliados de toda la provincia.

Así lo ha dado a conocer este domingo el partido en una nota en la que ha precisado que el acto comenzará a las 19,15 horas en el Anfiteatro Nilo Cruz de Salobreña, y contará con la participación de representantes del PP procedentes de distintos puntos de la provincia.

El secretario general del PP de Granada, Jorge Saavedra, ha señalado que la formación afronta "con responsabilidad, fortaleza, unidad e ilusión" un curso político "especialmente importante", con la vista puesta en las próximas elecciones municipales y generales.

"El PP de Granada llega preparado a un año importante para nuestros pueblos y ciudades, y también para el conjunto del país. Contamos con un partido unido, y un mismo objetivo, que no es otro que ser útiles a los granadinos", ha añadido Jorge Saavedra.

El secretario general ha explicado que la elección de la Costa Tropical para la apertura del curso refleja la importancia que el municipalismo tiene para el proyecto provincial del Partido Popular. "Nuestra fuerza nace en los municipios, en el contacto directo con nuestros vecinos y en el trabajo constante de nuestros concejales y compañeros. Son ellos quienes mejor conocen las necesidades de cada territorio", ha comentado al respecto.

PROGRAMA DEL ACTO

La presidenta local del PP de Salobreña, Mari Carmen Vílchez, será la encargada de dar la bienvenida a los asistentes a este acto en el que, a continuación, intervendrán el secretario general del PP de Granada, Jorge Saavedra, y la coordinadora de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio del PP de Andalucía, Rocío Díaz.

El programa incluirá una primera mesa dedicada al trabajo de los portavoces y concejales, moderada por el vicesecretario regional del PP-A Manuel Francisco García, y en la que participarán la portavoz del PP de Monachil, Cristina Marín; la presidenta del PP de Montefrío, Purificación Alzas; y el portavoz de Gor, Ambrosio Molina.

Posteriormente, se celebrará una mesa de alcaldes moderada por la vicesecretaria regional del PP-A Inmaculada Hernández, que contará con la participación de las alcaldesas de Cádiar, Encarnación López; el alcalde de Ogíjares, Estéfano Polo; y la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo.

Será un espacio donde se compartirán experiencias de gestión y proyectos que "están contribuyendo a transformar los municipios y a generar nuevas oportunidades", según señalan desde el PP granadino, cuyo presidente provincial, Francis Rodríguez, será quien clausure este encuentro a partir de las 20,30 horas.

Jorge Saavedra ha indicado que el encuentro permitirá poner en común el trabajo realizado desde realidades municipales diferentes. "Tenemos alcaldes que están demostrando con hechos la capacidad de gestión del Partido Popular, y portavoces que están liderando alternativas serias, cercanas y preparadas para gobernar. Todos forman parte de un mismo proyecto", ha señalado.

En relación con las próximas citas electorales, Saavedra ha subrayado que el PP granadino las afrontará "con ambición, pero también con humildad y responsabilidad", consciente de que "la confianza de los ciudadanos se gana cada día, trabajando y respondiendo a sus problemas".

"Tenemos por delante un curso ilusionante y determinante. Granada necesita gobiernos que cumplan y que defiendan sus intereses", un modelo que, según ha continuado el secretario general del PP provincial, conocen los granadinos en los ayuntamientos gobernados por el Partido Popular, la Diputación y la Junta de Andalucía, y que necesita también España con Alberto Núñez Feijóo", según ha concluido Jorge Saavedra.