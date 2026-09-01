El PP de Granada afronta el nuevo curso con "fortaleza y unidad" para ampliar su presencia municipal

El presidente del PP de Granada, Francis Rodríguez, durante el acto. - PP GRANADA

SALOBREÑA (GRANADA), 1 (EUROPA PRESS)

El presidente del Partido Popular (PP) de Granada, Francis Rodríguez, ha abierto este martes en Salobreña el nuevo curso político con el objetivo de "revalidar la confianza de los granadinos allí donde el partido gobierna y ampliarla en aquellos municipios donde todavía no lo hace". Así lo ha manifestado Rodríguez en un curso importante "que afrontamos desde la fortaleza, la unidad y el deseo compartido de trabajar cada día para que Granada avance".

Durante su intervención, el presidente provincial ha reivindicado un partido "pegado a la calle, presente en cada municipio y con equipos preparados para gobernar", y ha destacado que la prioridad será mantener la Diputación y los ayuntamientos en los que el PP cuenta actualmente con la confianza mayoritaria de los vecinos, al tiempo que se trabaja para ofrecer una alternativa "sólida" en los municipios donde es oposición, según ha trasladado la formación política en una nota.

En este contexto, ha reivindicado que "queremos seguir mereciendo la confianza allí donde gobernamos y ganárnosla donde todavía no lo hacemos. No desde los discursos, sino demostrando cada día que existe otra forma de gobernar: escuchando, gestionando, cumpliendo y ofreciendo soluciones reales a los problemas de nuestros vecinos".

El dirigente popular ha destacado además que el PP de Granada afronta el nuevo curso como "un partido unido, fuerte y referente en la provincia", sustentado en el trabajo de sus alcaldes, portavoces, concejales, afiliados y grupos locales.

Rodríguez ha destacado también cómo Andalucía y Granada, bajo la Presidencia de la Junta de Juanma Moreno, "han dejado atrás años de resignación para convertirse en una tierra con estabilidad, ambición y capacidad para competir". En este sentido, ha señalado que "esa transformación también se está notando en Granada" y ha puesto en valor el peso de la provincia en el nuevo Ejecutivo andaluz, con la granadina Rocío Díaz al frente de la Consejería de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, además de la incorporación de otros responsables granadinos a puestos relevantes de la Administración andaluza.

"Granada tiene voz, tiene peso y tiene personas preparadas en el Gobierno de Andalucía. Y lo más importante es que tiene a un presidente como Moreno que conoce esta provincia, cree en ella y va a seguir impulsando las oportunidades que necesita", ha apostillado.

UN EJECUTIVO CENTRAL "AGOTADO Y ALEJADO DE LOS PROBLEMAS REALES"

Ante esta situación, ha contrapuesto este escenario con la realidad que atraviesa el Gobierno de Pedro Sánchez y ha asegurado que el nuevo curso político comienza "con un Ejecutivo agotado, rodeado de causas judiciales y cada vez más alejado de los problemas reales de los españoles y de los granadinos". Entre otras cuestiones, ha aludido a las investigaciones relacionadas con Leire Díez y Begoña Gómez, así como a la situación del exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, en prisión, "ante un abrumador silencio en las filas socialistas granadinas, con tantas dudas aún por despejar sobre la relación de la trama Ábalos-Koldo-Cerdán con la provincia".

A ello ha sumado la situación que atraviesa Ceuta, subrayando que "cuando una parte de España atraviesa una situación como la que está viviendo Ceuta, hace falta un Gobierno presente, firme y capaz". "España vive una situación que hace unos años habría parecido impensable. No podemos normalizar un Gobierno permanentemente condicionado por los escándalos, las investigaciones, la ineficacia y los problemas de su propio entorno", ha añadido.

En este sentido, Rodríguez ha situado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, como alternativa de Gobierno y ha afirmado que Granada "va a trabajar también desde cada municipio para contribuir al cambio que necesita España". "Granada necesita un Gobierno de España que la escuche, que cumpla y que la trate como merece. Y España necesita un presidente como Alberto Núñez Feijóo, centrado en gobernar y devolver la normalidad institucional a nuestro país", ha apostillado.

El acto de inicio del curso político ha reunido en el Anfiteatro Nilo Cruz de Salobreña a alcaldes, portavoces, cargos públicos, responsables orgánicos y afiliados de toda la provincia. La jornada ha contado con las intervenciones de la presidenta local, Mari Carmen Vílchez; el secretario general del PP de Granada, Jorge Saavedra, y la coordinadora de Vivienda del PP de Andalucía, Rocío Díaz.

También se han celebrado dos mesas de trabajo: una, coordinada por el vicesecretario regional Manuel Francisco García, con la participación de los portavoces de Monachil, Gor y Cuevas del Campo, Cristina Marín, Ambrosio Molina y Francisco Javier Pérez, respectivamente, junto a la presidenta del PP de Montefrío, Purificación Alzas; y otra de alcaldes, moderada por la vicesecretaria regional, Inmaculada Hernández, en la que han participado la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro; la alcaldesa de Cádiar, Encarnación López, y el alcalde de Ogíjares, Estéfano Polo.

La clausura ha corrido a cargo del presidente provincial, que ha llamado al partido a afrontar los próximos meses "con ilusión, humildad y mucha calle". "Tenemos proyecto, tenemos equipos y tenemos una provincia por la que merece la pena dejarse la piel cada día. Salimos a este nuevo curso a trabajar, a escuchar y a ganarnos la confianza de cada granadino día a día", ha concluido.