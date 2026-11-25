La empresaria consejera delegada del Grupo Luna, Conchi Luna; la profesora de Edudación Especial y coordinadora de Igualdad del Colegio La Presentación, Mari Paz Ortiz; y las alcaldesas de Granada y de Juviles han leido el manifiesto del PP. - PP GRANADA

GRANADA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Granada ha conmemorado el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres con un acto celebrado este miércoles en su sede provincial, en el que se ha recordado a las víctimas de la violencia machista, y la formación ha apelado al compromiso de la sociedad con la igualdad, la protección y la libertad de las mujeres.

Tras la bienvenida de la candidata al Congreso de los Diputados, Lourdes Ramírez, han dado lectura al manifiesto del Partido Popular de Andalucía cuatro mujeres de diferentes ámbitos: La empresaria y consejera delegada de Grupo Luna, Conchi Luna; la profesora de Educación Especial del Colegio de la Presentación y coordinadora de igualdad del centro, Mari Paz Ortiz; la alcaldesa de Juviles, Lourdes Molina; y la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo.

El manifiesto ha incidido en la importancia de prevenir la violencia machista desde la educación en igualdad y garantizar que las víctimas reciban la atención que necesitan, con especial atención a las mujeres jóvenes y a quienes viven en el medio rural.

El acto ha concluido con la tradicional colocación de flores blancas frente a la sede provincial del PP en recuerdo de las mujeres asesinadas y en apoyo a quienes sufren la violencia machista, un gesto de unidad frente a esta lacra ante la que los 'populares' requieren el compromiso de toda la sociedad.