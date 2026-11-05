El PP de Granada defiende aplicar el IVA del 0% a los alimentos básicos para aliviar el coste de la cesta

El cabeza de lista del Partido Popular de Granada al Congreso de los Diputados, Jorge Saavedra, ha defendido este jueves en un mercado de la capital granadina la propuesta de Alberto Núñez Feijóo de aplicar un IVA del 0% a los alimentos básicos - PP GRANADA

GRANADA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista del Partido Popular de Granada al Congreso de los Diputados, Jorge Saavedra, ha defendido este jueves en un mercado de la capital granadina la propuesta de Alberto Núñez Feijóo de aplicar un IVA del 0% a los alimentos básicos, una medida destinada a aliviar el coste de la cesta de la compra y mejorar la capacidad económica de las familias.

Durante su comparecencia ante los medios de comunicación, Saavedra ha puesto el foco en la subida del precio de los alimentos y en la necesidad de adoptar medidas que permitan a los ciudadanos llegar a final de mes con mayor tranquilidad.

Y ha añadido que la situación se ve agravada por el incremento continuado del coste de la vida, toda vez que la cesta de la compra se ha encarecido un 42% desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno y la inflación alcanzó en octubre el 4,9%, "una subida que sigue repercutiendo directamente en el precio de los productos y servicios cotidianos".

Para Saavedra, estos datos reflejan la dificultad que atraviesan muchas familias y la necesidad de adoptar medidas que permitan recuperar poder adquisitivo.

La iniciativa dada a conocer por Saavedra forma parte del plan presentado por el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, que plantea eliminar el IVA de productos esenciales como la leche, los quesos, el aceite, los huevos, las frutas, las verduras, la carne, el pescado y las conservas, con el objetivo de reducir la carga fiscal que soportan los consumidores en sus compras cotidianas.

"Llenar la cesta de la compra se ha convertido en una preocupación para muchas familias. Hay productos básicos que cada vez cuestan más y ciudadanos que tienen que hacer auténticos esfuerzos para llegar a final de mes. Desde el Partido Popular defendemos medidas concretas para aliviar esa situación, y aplicar el IVA del 0 % a los alimentos básicos es una de ellas", ha señalado Saavedra.

El candidato 'popular' ha subrayado que la alimentación es un gasto esencial para todos los hogares y que la reducción del IVA permitiría aliviar la presión económica que soportan especialmente las familias con menos renta, los mayores y quienes tienen hijos a su cargo.

Saavedra ha defendido que esta medida supondría un alivio directo para los consumidores y ha señalado que el Partido Popular quiere situar las necesidades de las familias en el centro de sus decisiones de Gobierno. "Cuando Alberto Núñez Feijóo llegue a la Presidencia del Gobierno, trabajaremos para que llenar la cesta de la compra vuelva a ser más asequible. Queremos que los españoles paguen menos por los alimentos básicos y dispongan de más recursos para sus hogares", ha afirmado.

El plan del PP contempla también otras medidas dirigidas a aliviar los gastos cotidianos de los hogares, como la reducción del IVA de la energía del 21% al 10%, con el objetivo de rebajar el coste de la electricidad y el gas. A ello se suma una actualización de la fiscalidad para evitar que la inflación siga incrementando la carga tributaria que soportan los contribuyentes.

Además, la propuesta incluye duplicar las desgravaciones fiscales por cada hijo desde agosto hasta final de año, una medida especialmente dirigida a apoyar a las familias con hijos y aumentar su capacidad económica. Saavedra ha destacado que "este conjunto de iniciativas responde a un objetivo común, y es que las familias tengan más dinero disponible, puedan afrontar sus gastos con mayor tranquilidad y recuperen capacidad adquisitiva".

A su vez, ha destacado la importancia de apoyar a los productores, agricultores, ganaderos y pescadores, así como a los pequeños comercios y establecimientos de alimentación, que forman parte de la cadena que garantiza el abastecimiento de productos esenciales. En este sentido, ha defendido que aliviar la carga fiscal sobre los alimentos debe ir acompañado de medidas que favorezcan la actividad económica y la competitividad de quienes trabajan en el sector.

"Queremos que las familias puedan llenar la cesta de la compra sin que eso suponga un esfuerzo cada vez mayor. El IVA cero en los alimentos básicos es una propuesta concreta para ayudar a los ciudadanos y mejorar su poder adquisitivo. Ese es el compromiso que defiende el Partido Popular con Alberto Núñez Feijóo a la cabeza", ha concluido Saavedra.