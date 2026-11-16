PP de Granada defiende más vivienda, menos impuestos y soluciones para el acceso de los jóvenes a su primer hogar

El PP de Granada defiende más vivienda, menos impuestos y soluciones reales para facilitar el acceso de los jóvenes a su primer hogar - PP GRANADA

GRANADA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP de Granada ha celebrado este lunes un foro de vivienda para abordar las dificultades de acceso a una vivienda, especialmente entre los jóvenes, y presentar las propuestas de Núñez Feijóo para aumentar la oferta, reducir impuestos y ofrecer mayor seguridad jurídica a propietarios e inquilinos. En el encuentro han participado el presidente provincial del PP de Granada, Francis Rodríguez, el cabeza de lista al Congreso de los Diputados, Jorge Saavedra, y la coordinadora de Vivienda y Ordenación del Territorio del PP de Andalucía, Rocío Díaz.

Así, Rodríguez ha defendido que "acceder a una vivienda no puede convertirse en un lujo ni en un sueño imposible para nuestros jóvenes", y ha lamentado que "toda una generación tenga que hacer cuentas para saber si puede independizarse, formar una familia o construir su futuro".

El presidente del PP de Granada ha destacado las propuestas de Alberto Núñez Feijóo para aumentar la oferta de vivienda, agilizar su construcción y facilitar el acceso a la primera vivienda mediante avales públicos y rebajas fiscales. "Nuestros jóvenes no necesitan más anuncios ni promesas. Necesitan soluciones y las llaves de su propia casa", ha señalado, insistiendo en que "el cambio necesario pasa por recuperar una España de oportunidades, donde tener un proyecto de vida no dependa de la capacidad de pagar una vivienda", ha dicho.

Por su parte, el cabeza de lista del Partido Popular de Granada al Congreso de los Diputados, Jorge Saavedra, ha defendido que la solución al problema de la vivienda pasa por "más oferta, menos impuestos y más seguridad para propietarios e inquilinos", frente a un Pedro Sánchez que "no ha cumplido" su compromiso de poner a disposición de los españoles más de 180.000 viviendas públicas, y ha reivindicado el cambio de Gobierno para que España "haga lo que el PP ya está haciendo en Granada y en Andalucía, que es construir".

"Sánchez prometió más de 180.000 viviendas y no las ha hecho. Es así de sencillo. Ha tenido años, ha tenido fondos europeos y ha tenido todos los anuncios que ha querido, pero las viviendas no están. Y mientras tanto hay jóvenes en Granada que trabajan, que tienen un sueldo, y que no pueden irse de casa de sus padres", ha afirmado el candidato 'popular'.

Por su parte, Rocío Díaz ha explicado que "desde el Gobierno de Juanma Moreno tenemos claro que la vivienda es una prioridad. El 29N nos jugamos seguir avanzando con medidas, inversión y soluciones reales para que más familias y jóvenes puedan acceder a una vivienda en Andalucía. Queremos seguir construyendo futuro".

Saavedra ha recordado que Sánchez llegó a prometer 183.000 viviendas públicas para alquiler asequible y que en esta legislatura solo se han entregado 47.000, apenas una de cada cuatro. Además, ha subrayado que en 2024 el presidente del Gobierno aseguró que esta sería "la legislatura de la vivienda".

"Dijo que esta sería la legislatura de la vivienda y lo ha sido, pero de la vivienda que nunca llega. Sánchez es el presidente de los anuncios. Cada vez que tiene un problema anuncia miles de viviendas, y cuando vas a buscarlas no aparecen. Los españoles no necesitan más anuncios, necesitan un Gobierno que construya", ha asegurado el candidato.

A su vez, ha criticado la Ley de Vivienda del Gobierno, que a su juicio "ha traído más intervención, más inseguridad jurídica y menos pisos en alquiler, y quien más lo sufre es precisamente el inquilino al que decían proteger".

EN GRANADA LA VIVIENDA SUBE EL TRIPLE QUE LOS SALARIOS

Saavedra ha expuesto que el precio de la vivienda en Granada capital está en máximos históricos, con 2.643 euros por metro cuadrado, un 7,6% más que hace un año. En la provincia, el precio ha subido un 33% en cuatro años, una subida que duplica la inflación y triplica la de los salarios, y el alquiler se ha encarecido casi un 42% desde 2022.

"En Granada un piso que costaba 100.000 euros en 2022 vale hoy 133.000. Los precios suben mucho más rápido que los sueldos porque falta vivienda, y eso solo se arregla construyendo", ha señalado el candidato.

Frente a ello, ha puesto en valor la gestión del Gobierno de Juanma Moreno, que, según ha dicho, ha convertido a Andalucía en la comunidad donde más viviendas se iniciaron en el primer semestre de 2026 y en líder de España en viviendas libres iniciadas desde 2019, con más de 160.000, además de impulsar en ese periodo más de 18.300 viviendas protegidas.

En la provincia, el candidato del PP ha destacado que desde que gobierna Juanma Moreno se han iniciado más de 2.200 viviendas protegidas, según datos del Ministerio de Vivienda, y que la Junta ha resuelto más de 7.300 expedientes de ayudas para que familias y jóvenes granadinos puedan acceder a una vivienda.

"Y no lo dice el PP, lo dicen los datos del propio Ministerio de Sánchez. En Granada el PP construye vivienda desde el Ayuntamiento, desde la Diputación y desde la Junta, y las tres administraciones trabajan juntas y en la misma dirección. La única que falla es el Gobierno de España", ha subrayado.

MÁS OFERTA, MENOS IMPUESTOS Y MÁS SEGURIDAD

Saavedra ha resumido la propuesta del Partido Popular en tres claves. La primera es más oferta, "porque España necesita 250.000 viviendas al año y solo se construyen unas 100.000". Por eso el PP asegura que construirá un millón de viviendas más, movilizando suelo público y privado en colaboración con comunidades autónomas y ayuntamientos, aprobará una nueva Ley del Suelo y hará que las licencias de obra se resuelvan en tres meses con silencio positivo.

Como segunda clave, el PP propone reducir del 10% al 4% el IVA de la compra de la primera vivienda para los menores de 40 años, con posibilidad de pagarlo de forma fraccionada al ritmo de la hipoteca. Según ha calculado Saavedra, en un piso medio de 90 metros cuadrados en Granada capital la medida supondrá un ahorro de unos 14.000 euros, y de más de 8.000 euros en la media de la provincia.

El programa contempla además ampliar el aval público que cubre hasta el 20% del valor de la vivienda para que los jóvenes puedan pagar la entrada y crear la Hucha Hogar Joven con una deducción fiscal del 20%.

"Con Feijóo, un joven granadino se va a ahorrar unos 14.000 euros al comprar su primera vivienda. Eso es dinero real en el bolsillo de los jóvenes", ha afirmado Saavedra.

La tercera clave del PP es la seguridad para propietarios e inquilinos. Saavedra ha dicho que la Ley de Vivienda ha sacado del mercado 400.000 alquileres y que más del 90% de los alquileres en España pertenecen a pequeños propietarios. Por ello, el PP anuncia que derogará esa ley, garantizará que el okupa salga en 48 horas por orden judicial y dará ventajas fiscales al propietario que renueve el contrato a su inquilino sin subir la renta por encima del IPC.

"Los pequeños propietarios no son fondos buitre, son familias que han ahorrado toda una vida. Y el inquilino necesita lo mismo que el propietario, seguridad. Con más pisos en el mercado y reglas claras, ganan los dos", ha señalado.

"Nosotros no prometemos viviendas, nos comprometemos a construirlas, y en Andalucía ya hemos demostrado que sabemos hacerlo. Queremos que un joven granadino pueda comprarse su casa sin depender de que sus padres tengan ahorros", ha asegurado Saavedra.

Para concluir, el cabeza de lista del PP a la Cámara Baja ha pedido a los granadinos su apoyo el próximo 29 de noviembre. "Lo que Juanma Moreno está haciendo en Andalucía es lo que Alberto Núñez Feijóo hará en toda España. Más oferta, menos impuestos y más seguridad para propietarios e inquilinos. Sánchez ha tenido su oportunidad y no ha cumplido, y para hacerlo realidad necesitamos un cambio de Gobierno", ha concluido.