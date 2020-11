El PP de Granada pide al PSOE la dimisión de su portavoz en Güéjar por "presunto delito contra la salud pública"

GRANADA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP de Granada ha exigido este viernes al secretario general del PSOE, José Entrena, que "retire" de la "primera línea política" a quien "comete, a sabiendas, un presunto delito contra la salud pública", en referencia a la portavoz municipal y secretaria local socialista en Güéjar Sierra, Encarnación Álvarez, quien "se ha saltado de forma consciente el confinamiento".

En una nota de prensa, la vicesecretaria de Territorial del PP de Granada, María Merinda Sádaba, ha exigido la inmediata dimisión de Encarnación Álvarez y ha dicho que ya debería haber renunciado a su acta "por ética y moralidad".

"Resulta vergonzoso ver las imágenes y pruebas gráficas de una dirigente política aprovechar la noche para saltarse el confinamiento, sin que le pese en la conciencia que está contagiada por coronavirus y sus acciones imprudentes e incorrectas pueden afectar gravemente a otras personas, en este caso, dependientes", ha recriminado Sádaba.

La vicesecretaria popular ha resaltado que no es conocido "un caso de tal irresponsabilidad en toda España y ha tenido que ser en el seno del PSOE, lo que, como poco, debería sonrojar al secretario provincial de los socialistas granadinos".

"La dramática situación que estamos viviendo a causa de la pandemia no justifica un hecho tan reprobable por parte de una dirigente política y si José Entrena no fuerza su dimisión no solo será cómplice de esta irregularidad, sino que estará amparando un posible delito", ha apelado María Merinda Sádaba.

Así, los populares entienden que la "cuenta atrás" se ha puesto en marcha para José Entrena y la dimisión "obligada o voluntaria" de la portavoz local del PSOE en Güéjar Sierra "ya va tarde".

"La triste realidad que nos está dejando la pandemia hace que la sociedad no perdona y José Entrena debe asumir públicamente que una dirigente de su partido está señalada por un presunto delito contra la salud pública, y no lo dice el PP, sino las imágenes en las que se la ve pasear de noche por las calles de Güéjar Sierra, cuando debería estar confinada en su casa, como millones de españoles en estos momentos, para su propia seguridad y la de los que lo rodean", ha expuesto Sádaba.

Ha proseguido con que, "si esto no lo entiende la secretaria del PSOE en Güéjar Sierra", si espera esa "prudencia" en Entrena. "Por lo que las actuaciones y responsabilidades políticas respecto a la reprochable conducta de Encarnación Álvarez son urgentes y tajantes por parte del secretario provincial del PSOE, sino, insistimos, estará amparando el atentado contra la salud pública que puede haber cometido una de sus dirigentes socialistas en la provincia", ha concluido.