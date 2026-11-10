El PP de Granada promete reforzar la protección de las mujeres con más medios policiales y justicia especializada

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GRANADA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP de Granada ha defendido este martes su compromiso de reforzar la protección de las mujeres mediante más medios policiales, una justicia especializada y sistemas de vigilancia fiables para las víctimas de violencia de género, en línea con las medidas incluidas en el programa electoral presentado hoy por el presidente nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo.

El presidente provincial del PP, Francis Rodríguez, y el cabeza de lista al Congreso, Jorge Saavedra, han trasladado estas propuestas durante un encuentro con mujeres celebrado en Churriana de la Vega.

Rodríguez ha destacado que el programa contempla medidas para garantizar el funcionamiento de los dispositivos de control de las órdenes de alejamiento, reforzar las unidades especializadas de la Policía Nacional y la Guardia Civil y mejorar la valoración del riesgo y los planes individuales de seguridad de las víctimas y sus hijos.

También ha señalado la propuesta de integrar los servicios asistenciales autonómicos y municipales en el sistema VioGen, dotar de más recursos a los órganos judiciales especializados y evaluar anualmente el cumplimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

El dirigente provincial ha asegurado que la seguridad de las mujeres no puede depender del funcionamiento de una pulsera de control ni de la coordinación entre administraciones y ha defendido que los próximos cuatro años deben servir para recuperar la confianza en los mecanismos públicos de protección.

En este sentido, ha planteado una nueva etapa en las políticas de igualdad basada, según ha señalado, en más recursos y medidas dirigidas a favorecer el desarrollo profesional de las mujeres, la conciliación y la libertad para emprender o formar una familia.

Por su parte, Saavedra ha defendido que la próxima legislatura debe estar orientada a aplicar políticas "eficaces" que garanticen una protección "real" de las mujeres. Los populares han contrapuesto sus propuestas a las consecuencias que, a su juicio, tuvo la aplicación de la ley del solo sí es sí y a los fallos registrados en dispositivos de vigilancia de víctimas durante el Gobierno de Pedro Sánchez.

En materia de conciliación, el programa del PP incluye, entre otras medidas, la flexibilización de horarios laborales, la gratuidad de la educación infantil de cero a tres años al finalizar la legislatura y nuevos incentivos para facilitar la conciliación y el mantenimiento del empleo.