PP-A incide en que Montero "no puede ser artífice del cupo separatista y candidata en Andalucía"

SEVILLA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP-A, Antonio Repullo, ha incidido este viernes en subrayar la "contradicción insalvable" que, en su opinión, afronta la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, al querer aspirar a la presidencia de la Junta de Andalucía en las próximas elecciones autonómicas --previstas para el año 2026--, ya que "no se puede ser el artífice del cupo separatista y pretender ser la candidata en nuestra tierra" al frente de las listas del PSOE-A.

"Es incompatible", ha aseverado Antonio Repullo en una rueda de prensa celebrada este viernes en Sevilla tras una reunión de trabajo con parte de la dirección del Partido Popular provincial, según ha explicado el partido en una nota.

De esta manera, Antonio Repullo ha denunciado que la "Montero independentista" maneja unos recursos públicos que "están más cerca de los Pirineos que de Sierra Morena", y ha señalado que esa es "la consecuencia del 'sanchismo', que todo lo pervierte" y hace que, a diferencia de cuando era consejera andaluza y pedía una mejor financiación para su tierra, "ahora que tiene posibilidad de hacerlo, prefiere hacer concesiones al separatismo, romper la solidaridad entre territorios y castigar a Andalucía".

Repullo ha criticado que Montero "es más de reírle las gracias a (Carles) Puigdemont --de Junts per Catalunya-- y (Oriol) Junqueras --de ERC-- que de sentarse a dialogar con el Gobierno de la Junta de Andalucía", así como ha sostenido que la ministra andaluza "prefiere la Diada" catalana "a celebrar el Día de Andalucía".

Además, el secretario general de los 'populares' andaluces ha advertido de que "Andalucía no olvida ni lo que hizo ni lo que está haciendo" Montero, máxime, según ha agregado, tras la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "nombrarla presidenta de la comisión anticorrupción con la que pretenden dar ilusión de control y depuración del escándalo de Ábalos y Cerdán pese a su corrupción sistémica".

"¿Quién mejor para liderar la lucha contra la corrupción que alguien que fue consejera durante el mayor escándalo de corrupción de Andalucía? ¿Quién mejor que la mujer que puso la mano en el fuego por cada uno de sus compañeros que han ido desfilando por delante del banquillo?", se ha preguntado el dirigente del PP-A, quien en ese punto ha aseverado que "la hemeroteca es implacable".

En esa línea, Repullo ha puesto de relieve que, en 2016, cuando era consejera de Hacienda en el Gobierno andaluz, Montero era "tajante al asegurar que no cabían negociaciones bilaterales para discutir un modelo de financiación, porque todos bebemos de la misma fuente y comemos de la misma tarta", y tras ello se ha preguntado por qué "ahora que puede", Montero "no atiende a esta necesidad de Andalucía, que está a la cola de la financiación con respecto a otras comunidades".

"En 2018 defendía que era el Gobierno español quien debía 'liderar' el debate sobre financiación, y en 2023 negó rotundamente que hubiera negociaciones bilaterales con Cataluña; mentira tras mentira, contradicción tras contradicción, ¿quién cree ya a Montero?", ha cuestionado Repullo antes de sostener que la ministra de Hacienda "ni está ni se le espera para atender a la infrafinanciación que padecemos en Andalucía".

LOS RESULTADOS DE UN GOBIERNO "SERIO" EN ANDALUCÍA

Por otro lado, el secretario general del PP-A ha defendido que "los números no mienten, y hablan en favor de Andalucía bajo la gestión de Juanma Moreno", y en esa línea ha reivindicado que, "mientras el PSOE de Montero lleva dos años sin presupuestos y acumula 97 subidas de impuestos", el Gobierno 'popular' ha aprobado "los presupuestos más sociales de la historia de Andalucía", y ha bajado los impuestos "seis veces desde 2019".

Repullo ha valorado también los "récords históricos en bajadas del desempleo en la comunidad, con la tasa más baja en 17 años; los 3,4 millones de afiliados a la Seguridad Social", así como que Andalucía registre "un crecimiento del PIB por encima de la media nacional" y "más autónomos que Madrid" como ejemplos de "la gestión eficaz y la moderación frente al bloqueo y la polarización del sanchismo".

De esta manera, el secretario general del PP-A ha concluido subrayando que, "mientras Sánchez sigue sometido al chantaje independentista y Montero negocia privilegios para Cataluña, Andalucía crece, crea empleo y genera confianza". "Somos el ejemplo de lo que España puede ser con un gobierno serio, transparente y comprometido con el interés general", ha zanjado Antonio Repullo.