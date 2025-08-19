El PP de Jaén celebra las mejoras en los jardines de Jabalcuz y acusa al Gobierno local de "actuar a base de empujones"

JAÉN 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Jaén ha mostrado su satisfacción por el trabajo "de oposición, fiscalización y control" que viene realizando, y que ha "obligado" al equipo de Gobierno de PSOE y Jaén Merece Más a actuar en los jardines de Jabalcuz tras "meses de abandono". En este sentido, han lamentado que el Gobierno municipal "solo actúe a base de empujones".

Los populares han recordado en una nota que este enclave, que cumplirá cien años en 2026, fue objeto hace un año de una intervención "integral" bajo el mandato del PP, con "la recuperación de los jardines, poda, bancos arreglados, fuentes en funcionamiento e iluminación renovada".

Al hilo de lo anterior, ha incidido en que el 11 de agosto el partido denunció "la suciedad, la dejadez y el deterioro generalizado que se había instalado en Jabalcuz desde el pasado mes de enero". "Diez días después, el Gobierno municipal, que estaba en la playa, tuvo que venir corriendo a reaccionar", han señalado desde el Grupo Popular.

El concejal Antonio Losa ha manifestado que "este episodio demuestra que la oposición trabaja en julio, en agosto y durante todo el verano, y que el equipo de Gobierno solo se mueve cuando le empujamos". "Mientras nosotros estábamos vigilantes, ellos estaban de vacaciones", ha subrayado, para recalcar que "ha hecho falta que el PP denunciara el abandono para que el alcalde, Julio Millán, y su concejal de Medio Ambiente, José María Cano, vinieran de la playa a dar órdenes y poner los jardines a punto".

Losa ha incidido en que "es triste que Jaén esté gobernada a salto de mata, sin hoja de ruta, sin planificación y a base de la denuncia de la oposición". Al mismo tiempo, ha señalado que la obligación del partido "es velar por los barrios, por los vecinos y vecinas de Jaén", toda vez que ha asegurado que seguirán trabajando aunque el Gobierno local "prefiera descansar antes que atender las necesidades de la ciudad".

El PP ha recordado además que a finales de agosto se celebran las fiestas de la Asociación de Vecinos de Jabalcuz, y que "de no ser por esta denuncia, los jardines no habrían estado en condiciones para acoger un evento tan importante en este histórico enclave".

Por último, Losa ha mostrado su "alegría", porque "se haya intervenido", aunque lamenta que PSOE y Jaén Merece Más "funcionen solo a base de empujones". "Jabalcuz es uno de los pulmones verdes más importantes de la ciudad y merece una atención continua, acorde con los cien años que cumplirá el año que viene, no actuaciones improvisadas cada vez que la oposición pone en evidencia la falta de gestión del alcalde", ha concluido.