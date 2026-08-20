El PP de Jaén critica el "nuevo varapalo" que supone el "corte ferroviario con Córdoba" hasta otoño de 2027

Antonio Losa ante uno de los autobuses que sustituyen al tren entre Jaén y Córdoba. - PP DE JAÉN

JAÉN 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo del PP en el Ayuntamiento de Jaén ha criticado este jueves el "nuevo varapalo" que supone el "corte ferroviario con Córdoba hasta el otoño de 2027".

Así lo ha indicado en una nota el portavoz 'popular', Antonio Losa, después de conocer que el tráfico ferroviario entre ambas capitales --interrumpido desde enero por las obras para arreglar los daños del temporal y con servicio alternativo con autobús-- va a continuar en esta situación al solaparse finalmente con las de adaptación a la autopista ferroviaria.

"Desde una tumbona no se resuelven los problemas", ha afirmado el concejal, quien ha exigido al ministro de Transportes, Óscar Puente, que dé soluciones y al alcalde, Julio Millán, que "defienda los intereses de los jiennenses".

Y ello, según ha añadido, cuando los problemas "se han agravado durante el mandato de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, como demuestran los constantes cortes y retrasos de los trenes que parten o llegan a la capital".

En este contexto, ha aludido a la previsión de Adif de mantener hasta finales del próximo año la conexión directa entre Jaén y Córdoba, lo que dificulta la comunicación entre ambas ciudades, pero también con Sevilla y Cádiz.

Tras tildar de "falaz" la argumentación por la ejecución de obras de la autovía ferroviaria, Losa ha considerado que la problemática se deriva del "pasotismo y desprecio" del presidente del Gobierno y de Puente a Jaén, cuya situación ferroviaria "ha empeorado considerablemente desde que el ministro anunció medidas para mejorarla".

Al hilo, ha recordado que en marzo de 2025 anunció una inversión de 400 millones de euros para conectar con la alta velocidad, pero, "17 meses después no solo no se ha librado", sino "lleva sin conexión directa con Andalucía occidental desde enero".

"Lo único que ha cambiado desde la visita del ministro es que ahora la plaza Jaén por la Paz está levantada por obras, hay una parada de autobús y un túnel arreglado en la carretera de Fuerte del Rey. A esto le llaman integración ferroviaria y cambio sustancial el PSOE y Jaén Merece Más, pero para el PP y para la ciudadanía es una simple sustitución de adoquines", ha dicho.

Un "lavado de cara" en el entorno de la estación que "no contentará a una población" consciente del deterioro del transporte". De hecho, el espacio reservado para los autobuses que contrata Renfe "se ha convertido en la práctica en la vía 5", sin olvidar los "continuos retrasos" del servicio ferroviario.

Por ello, ha reclamado una respuesta que lleve aparejada la solución del problema, con una "presión institucional" del Ayuntamiento ante el Ministerio de Transportes. En este sentido, ha instado al alcalde "a sacar los colores a Óscar Puente" en una reunión que debe pedir de forma inmediata.

A su juicio, es "incomprensible que no haya realizado siquiera una mínima crítica al Gobierno" y opina que se debe a que "prioriza los intereses del PSOE a los de la capital", al igual que los concejales de JM+ "priorizan sus intereses sobre los de la ciudad".