PP Jaén defiende que el Infoca cuenta "con el mayor presupuesto de la historia, con los mejores medios y tecnología"

JAÉN 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP de Jaén, Elena González, ha defendido que el Infoca "cuenta con el mayor presupuesto de la historia, con los mejores medios y tecnología", al tiempo que ha tachado de "banales" las declaraciones declaraciones del secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, sobre el dispositivo de lucha contra los incendios forestales en la comunidad andaluza.

González ha señalado en un comunicado que el Plan Infoca "está totalmente preparado" y para ello "el Gobierno andaluz ha realizado mejoras en las condiciones laborales del personal y en los recursos materiales que disponen". "El dispositivo del Plan Infoca cuenta esta campaña con los mejores medios y tecnología de la historia, pero el señor Latorre parece tener una memoria muy selectiva", ha afirmado la dirigente popular.

Ha añadido que el Gobierno andaluz está "cumpliendo con reivindicaciones históricas de los trabajadores", tales como el proceso pactado con los representantes sindicales para que los efectivos de extinción trabajen todo el año tras su incorporación en la Agencia de Emergencias de Andalucía, se está trabajando también con los sindicatos en el concepto de la antigüedad y se ha renovado toda la flota destinada al transporte de personal.

En este punto, ha afirmado que en el conjunto de la región hay 282 nuevos vehículos con un presupuesto de 20 millones de euros en cuatro años. Además, según González, en dos legislaturas se han renovado las autobombas en un 75 por ciento, con una inversión de 25,4 millones de euros.

"Cabe recordar que en 2018, en la etapa del anterior gobierno socialista, había vehículos que no habían pasado ni la ITV y entonces ningún dirigente del PSOE hizo declaraciones tan malignas e indignas como que alguien pueda querer que los incendios ocurran", ha señalado González, al tiempo que ha instado a Latorre a "recapacitar y disculparse" porque "el PSOE de Jaén sigue sobrepasando unos límites que nada tienen que ver con la política".

Ha señalado también que el presupuesto del operativo Infoca ha crecido un 5,8 por ciento en un año, lo que equivale a 14 millones de euros más al pasar de 243 millones de euros en 2024 a 257 millones en 2025, de los que el 43,2 por ciento se destina a la extinción y el 56,8 por ciento a la prevención.

Por todo ello, ha subrayado que el Plan Infoca cuenta este año "con el mayor presupuesto de su historia y con 4.700 profesionales con los mejores medios y tecnología".

También ha indicado que la sequía y la acción humana "ponen en jaque muchas veces los montes en verano" y los incendios suceden, "a veces dejando una desolación tremenda, a veces solo dando pequeños sustos, y eso ocurre gobernando el PSOE o gobernando el PP".