El PP de Jaén denuncia el "apagón ferroviario total" en la provincia y afea la ausencia de "alternativas viables"

La secretaria general del PP de Jaén, Elena González, ante uno de los autobuses para prestar servicio alternativo al tren. - PP DE JAÉN

JAÉN 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP de Jaén ha denunciado este viernes el "apagón ferroviario total" que va a sufrir la provincia "durante casi un año por una planificación ineficaz", al tiempo que ha afeado al Gobierno la ausencia de "alternativas viables para evitarlo".

Así lo ha indicado este viernes en una nota la secretaria general de la formación, Elena González, en referencia a inicio de las obras de adaptación de la infraestructura a la Autopista Ferroviaria Algeciras-Zaragoza.

En este sentido, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de provocar "el mayor retroceso ferroviario de la provincia en décadas", ya que, "a partir de este domingo, ningún ferrocarril saldrá ni llegará a las estaciones jiennenses" por esas actuaciones.

"Se trata de la consumación del despropósito del PSOE y del Ejecutivo central, habiendo alternativas viables para evitarlo; soluciones que para otros territorios se habrían tenido en cuenta, pero que para Jaén siempre resultan demasiado caras", ha lamentado, no sin aludir al "deterioro continuo e insoportable" del servicio con "averías constantes", vagones "del siglo XIX" o "cierre paulatino de estaciones".

Al hilo, González ha señalado que, aunque el PP respalda la ejecución de infraestructuras, la actuación del Ministerio de Transportes no solucionará las carencias estructurales de la provincia.

"Nos parecen muy bien las obras, pero mucho nos tememos que no servirán para resolver el problema de fondo: pocas y malas conexiones con Madrid y Sevilla, nula conexión con Granada y Almería, y unas condiciones pésimas en los trenes. Todo esto no se va a solucionar con los trabajos que ahora se van a ejecutar", ha subrayado González, quien ha señalado también los perjuicios mientras duren las obras, con trayectos con trasbordo por carretera "y más largos".

Así las cosas, ha hecho hincapié en que la provincia "no puede seguir siendo castigada con parches operativos" que merman la competitividad de sus familias y empresas y las obras deben servir "para dar más y mejores servicios a los jiennenses".

Por último, ha lamentado que esta situación para el PSOE Jaén "siga sin existir" y ha criticado la "sumisión absoluta" de sus dirigentes ante las decisiones tomadas en Madrid. Frente a ello, ha reafirma el compromiso firme del PP "para seguir exigiendo conexiones ferroviarias dignas y competitivas" en la provincia.