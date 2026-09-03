Linares-Baeza (Jaén) centra el sábado la lucha por un tren "social y vertebrador" frente al desmantelamiento ferroviario

Estación de tren de Linares-Baeza. - EUROPA PRESS

ESTACIÓN LINARES-BAEZA (JAÉN), 3 (EUROPA PRESS)

La Estación Linares-Baeza (Jaén) centrará el próximo sábado la defensa de un tren "público, social y sostenible" que sirva para "vertebrar el territorio" y frenar el desmantelamiento ferroviario tanto en esta provincia como en el resto de Andalucía oriental y Castilla-La Mancha.

Unas demandas que no son ni mucho menos nuevas, pero a las que se pretende dar más voz ante el inminente inicio de las obras de la Autopista Ferroviaria Algeciras-Zaragoza. Algo que supondrá diversas afecciones al servicio, incluida la de dejar a la citada entidad local autónoma (ELA) "15 meses sin conexiones ferroviarias", según su alcalde, Melchor Villalba.

Por ello, la Plataforma en defensa del Ferrocarril en Linares-Baeza y la provincia de Jaén y la Plataforma en defensa del Ferrocarril del Centro de La Mancha, entre otras entidades, impulsan esta "jornada de lucha".

"Con la movilización en la Estación de Linares-Baeza del sábado 5 de septiembre, serán ocho las movilizaciones en el último año en el ámbito de la Línea Madrid-Alcázar de San Juan-Jaén. No vamos a renunciar ni al tren ni a nuestro futuro, por lo que, si no se nos escucha, no será la última", exponen los organizadores en el folleto que han elaborado para resumir sus principales demandas.

En primer lugar, exigen "garantizar el servicio ferroviario tanto durante las obras de la Autopista Ferroviaria Algeciras-Zaragoza, que comienzan el 6 de septiembre, como después de estos trabajos.

También piden la paralización del baipás por Montoro como solución para unir Jaén a la alta velocidad, de manera que ese enlace no se haga "agrediendo al medio ambiente, la agricultura y el patrimonio de los pueblos afectados, como Pedro Abad y Adamuz ni quitando trenes a Linares-Baeza, Vilches y Castilla-La Mancha".

Frente a ello, defienden la opción del tramo Mora-Alcázar, en la Nueva Línea Jaén-Alcázar-Madrid, con estaciones en Mora-Orgaz y Madridejos-Consuegra y nuevo acceso por el sur a Toledo. Se trata de "vertebrar el territorio, conectar a Toledo con Andalucía y Castilla-La Mancha, dar servicio a comarcas que hoy no tienen acceso al tren y rebajar los tiempos de viaje de Jaén a Madrid por debajo de las tres horas sin quitar el tren a nadie".

SERIEDAD

Otra de las reivindicaciones es el "fin de los retrasos y supresiones" y un "mantenimiento adecuado de trenes y estaciones", de modo que haya un "buen servicio" con "puntualidad" y "seriedad". Además, solicitan la mejora de las líneas convencionales Alcázar de San Juan - Cádiz, Jaén-Espeluy y Linares Baeza-Moreda-Granada-Almería, "desdobladas y en altas prestaciones", para asegurar "el presente y el futuro en todas las comarcas".

A ello suman la necesidad de "mantenimiento y mejora de todos los servicios ferroviarios existentes y recuperación de los trenes a Granada". "Defendiendo el tren como servicio público esencial para estudiantes, trabajadores y trabajadoras, turistas y como herramienta para combatir la despoblación y la pérdida de oportunidades en nuestros pueblos", señalan.

Finalmente, se reclama la reapertura del ferrocarril Almendricos-Guadix, con paradas en Baza y todas las estaciones del trazado, "recuperando una conexión fundamental en el arco mediterráneo".

Las organizaciones convocantes han hecho un llamamiento a la participación en esta jornada en la Estación Linares-Baeza, que comenzará a las 11,30 horas con un "hasta pronto" al Intercity Madrid-Almería para, una hora después, llevar a cabo una concentración ante la estación de tren, en la plaza de las Palmeras.

APOYOS

Por el momento, han sido diversas las instituciones y organizaciones que ha expresado su adhesión a esta movilización, incluidos ayuntamientos como el de la ELA Estación Linares-Baeza, nudo ferroviario estratégico durante años, y el de su municipio matriz, Linares. También han expresado su respaldo en la provincia de Jaén partidos como Izquierda Unida, Jaén Merece Más o Podemos y el sindicato CCOO.

Además, la iniciativa cuenta con el apoyo de las plataformas por la parada del tren en Mora-Orgaz, por la conexión ferroviaria de la comarca de Madridejos y Consuegra (PCM) y la Almeriense por el Tren Público, Social y Sostenible, así coom la Asociación de Linares-Baeza. Amigos del Ferrocarril Albaf, Granada por el Tren, Comarca de Guadix por el Tren, Amigos del Ferrocarril Comarca de Baza y el Sindicato Ferroviario.