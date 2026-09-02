La Mesa del Tren de Almería se concentrará el viernes para despedir el Talgo ante las obras de Adif en Despeñaperros

Archivo - Vagón de un tren con destino Almería. - RENFE - Archivo

ALMERÍA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Mesa del Tren de Almería ha anunciado que el próximo viernes se concentrará en la estación de Huércal de Almería-Viator para despedir el último Talgo 6, que dejará de circular "tras casi 50 años de servicio" debido a las obras que Adif va a acometer en Despeñaperros para mejorar los gálibos y viaductos en relación a la autopista ferroviaria Algeciras-Madrid.

"Almería dice adiós a una parte de su historia ferroviaria por lo que la mesa no podía faltar a esta cita y por eso nos desplazamos a la estación de Huércal", ha manifestado el coordinador de la plataforma, José Carlos Tejada, ante un encuentro previsto a partir de las 15,30 horas.

Con este adiós, la plataforma ciudadana quiere manifestar su "preocupación" por el futuro ferroviario de la provincia y reclamar "calidad de un servicio digno, rápido y competitivo".

Tejada ha recordado que el Talgo "supuso en su momento una mejora sustancial del material rodante moderno que vino a reducir los tiempos de viaje aportando más comodidad, trajo la climatización y supuso un antes y un después de lo conocido hasta entonces".

"Han sido casi 50 años en los que los almeriense hemos subido, bajado, viajado entre Almería y Madrid. Ha sido una conexión fundamental para todos los almerienses que en multitud de ocasiones hemos viajado a Madrid bien por cuestiones administrativas, de trabajo o incluso médicas. Ha sido un tren que nos ha acompañado a lo largo de todo este tiempo", ha rememorado.

No obstante, desde la entidad confían que su despedida del Talgo se convierta en "un hasta pronto". "Creemos que tiene que seguir dando guerra y garantizando la vertebración territorial del ferrocarril en Almería, Granada y Jaén", han defendido.

MEJORAS EN EL SERVICIO

Cabe señalar que la Mesa del Tren mantuvo recientemente una reunión con el director general adjunto a Presidencia de Renfe, Sergio Bueno, para abordar, entre otros asuntos, las conexiones por tren a Madrid ante el inicio de las obras de mejora de la línea Ciudad Real-Jaén a su paso por Despeñaperros previstas a partir del 6 de septiembre.

El encuentro fue calificado de satisfactorio por parte de los integrantes de la plataforma, que quedaron pendientes de nuevos encuentros a lo largo de septiembre y octubre con la participación, además, de Adif para concretar mejoras en la movilidad.

"Almería necesita un nuevo escenario mientras llega la alta velocidad y esto pasa por tener trenes competitivos, que mejoren los tiempos de viaje, que no tengan problemas con la climatización o que no tengan averías, es decir, tener un servicio ferroviario como tienen el resto de las provincias limítrofes", defendió Tejada tras el encuentro celebrado el pasado 27 de agosto.