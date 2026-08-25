El PP de Jaén denuncia el "grave recorte" en la dotación de agua por hectárea para los agricultores de la presa de Siles

El senador por el PP de Jaén y alcalde de Siles, Javier Bermúdez. - PP DE JAÉN

SILES (JAÉN), 25 (EUROPA PRESS)

El PP de Jaén ha denunciado el "grave recorte" en la dotación de agua por hectárea para los agricultores de la presa de Siles, puesto que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) "mantiene la misma dotación para regadío, pero ha ampliado la superficie regable de 3.500 a 4.425 hectáreas".

"Supone menos agua por hectárea y, por tanto, peores condiciones para garantizar la rentabilidad del olivar", ha afirmado este martes en una nota el senador 'popular' y alcalde del citado municipio, Javier Bermúdez.

Al respecto, ha afirmado que organizaciones agrarias y la propia Diputación "defendían no bajar en ningún caso de 1.500 metros cúbicos por hectárea, "clave para la viabilidad del olivar jiennense".

En este sentido, Bermúdez ha lamentado que "ahora el PSOE de Jaén se conforme". "Reclamaban 15 hectómetros cúbicos para regadío de la comarca cuando gobernaba el PP y ahora, con apenas 6,18 hectómetros con Sánchez, agachan la cabeza y callan", ha señalado.

Además, ha incidido en que la CHG "ha tardado cinco años en determinar que siete comunidades de regantes cumplen los requisitos "y siguen mareando la perdiz", por lo que se ha preguntado si "van a tardar otros cinco años en dar las concesiones". "Siete años de Gobierno de Sánchez y seguimos sin poder regar. Es intolerable", ha apostillado el senador.

También ha criticado que "la intención sea verter el agua al río, obligando a los agricultores a captarla desde allí, "incrementando los costes de producción". En este punto, ha resaltado que "ni siquiera se hable de las canalizaciones" antes de afear que el Ejecutivo "eliminó 25 millones de euros del Plan Hidrológico destinados a esta actuación, "de la que nunca más se supo".

Por todo ello, ha reclamado "rigor en la gestión, más dotación y las canalizaciones de una vez", no sin lamentar que el PSOE de Jaén "anteponga de nuevo tapar los despropósitos del Gobierno de Sánchez" a la defensa de la provincia". "No es solo la presa de Siles. Es la A-32, la A-81, el tren y tantas infraestructuras olvidadas. Ya está bien", ha remarcado.

En la línea, ha reprochado que no se aproveche el Plan Urgente de Infraestructuras Hidráulicas de la Diputación para habilitar una toma de agua en la presa que permita canalizar los 1,12 hectómetros cúbicos destinados al abastecimiento humano para los 13 municipios de la comarca de la Sierra de Segura.

Frente a ello, el alcalde de Siles ha valorado "los más de 23 millones de euros destinados a regadíos por la Junta de Andalucía", así como iniciativas como el Plan Parra, dotado con más de 160 millones de para impulsar el uso de aguas regeneradas para el regadío en la comunidad.