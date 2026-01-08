El PP de Jaén denuncia el “lentísimo avance” de la alta velocidad y acusa al Gobierno de “vender humo”

Archivo - La senadora del Partido Popular de Jaén y presidenta del PP de Linares, Mariola Aranda. Imagen de archivo. - PP DE JAÉN - Archivo

JAÉN 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PP de Jaén ha criticado este jueves el "lentísimo avance" de la conexión de la provincia con la alta velocidad tras el anuncio del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible sobre la formalización del contrato para el estudio informativo del bypass ferroviario a través de Córdoba, y ha acusado al Gobierno de "vender humo" en materia de proyectos ferroviarios para la provincia.

La senadora nacional del PP Mariola Aranda ha asegurado en una nota que este anuncio "no supone ningún avance", sino que representa "la confirmación de una broma de mal gusto y una vergüenza que evidencia el desprecio del Gobierno de Pedro Sánchez hacia la provincia de Jaén".

En este sentido, Aranda ha reprochado que el Ejecutivo "vende este anuncio como si la conexión fuese inminente, cuando la realidad es muy distinta". "Desde la visita del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, hace casi un año, el 7 de marzo de 2025, lo único que se ha hecho es firmar un contrato para que una empresa empiece a estudiar cómo podría llevarse a cabo", ha señalado en una nota de prensa.

En este contexto, la popular ha insistido en que el Ministerio "ha tardado un año en formalizar un contrato" y ha ironizado sobre el ritmo de los trabajos al afirmar que, "a este paso, el ingeniero que tenga que supervisar esta obra todavía estará aprendiendo a colorear sin salirse en Educación Infantil".

Asimismo, ha subrayado que la demora es tal que "un jiennense que actualmente esté estudiando en el instituto tiene tiempo suficiente para licenciarse en Medicina, aprobar el MIR y estar operando en un hospital antes de poder comprar un billete de Alta Velocidad en Jaén".

La dirigente popular ha cargado también contra la "propaganda socialista" y ha recalcado que "no se han licitado las obras, ni siquiera el proyecto, sino únicamente un estudio informativo". En este sentido, ha recordado que la empresa adjudicataria dispone ahora de un plazo de 19 meses, "casi otro año y medio más, sólo para entregar ese documento".

En la misma línea, Aranda ha advertido de que, una vez transcurridos esos 19 meses, "llegará el habitual calvario burocrático". "Información pública, audiencia a las administraciones, tramitación ambiental --que en este tipo de obras suele ser especialmente compleja--, licitación de la redacción del proyecto, su elaboración, aprobación y, con suerte, la licitación de las obras dentro de muchos años. Y después, por supuesto, habrá que ejecutarlas. Nos están vendiendo humo", ha lamentado.

La dirigente popular ha puesto como ejemplo el estudio de viabilidad, adjudicado en julio de 2022 con un plazo de ejecución de 15 meses y que finalmente no se entregó hasta marzo de 2025, para denunciar que "todo este tiempo perdido es para intentar sacar adelante un proyecto fallido desde su origen".

Aranda ha recordado que se trata de una inversión anunciada de 400 millones de euros cuyo "gran logro", según ha criticado, será "condenar a Jaén a dar un rodeo por Montoro (Córdoba) para reducir apenas 50 minutos en un trayecto que seguirá superando las tres horas y que, además, aislará a una parte de la provincia". Por ello, ha advertido de que Jaén "seguirá teniendo peores tiempos de viaje que territorios mucho más alejados de la capital de España". "Es un parche, una burla y una condena a la irrelevancia ferroviaria de Jaén", ha concluido.

Asimismo, la popular ha arremetido contra el ministro de Transportes, al que ha acusado de estar "demasiado ocupado tuiteando y defendiendo al líder mientras el sistema ferroviario se colapsa". A su juicio, "este desprecio a la alta velocidad se suma al insoportable caos que sufren los jiennenses día tras día". Ante ello, ha denunciado que a la provincia llegan "trenes que nadie quiere, con averías constantes y episodios vergonzosos, como pasajeros encerrados durante horas a 40 grados, sin agua y sin aire acondicionado".

"Mientras Pedro Sánchez, María Jesús Montero y Óscar Puente miran hacia otro lado, centrados en tapar la corrupción que rodea a la Moncloa, Jaén padece un problema endémico sin soluciones", ha afirmado. Según Aranda, "aquí no hay dinero ni urgencias, pero sí miles de millones para el tren en Cataluña y ahora aún más con la financiación singular que Sánchez y Montero pretenden conceder a los independentistas para seguir un tiempo más en la Moncloa, a costa de los andaluces y de los jiennenses".

La senadora popular ha lamentado que "se ríen de los jiennenses con el apoyo explícito de Paco Reyes y Juan Latorre" y ha reclamado soluciones inmediatas. "Jaén necesita respuestas ya, no promesas a diez o 15 años vista en el mejor de los casos. Basta de propaganda y basta de tomarle el pelo a esta provincia", ha concluido.