El PP de Jaén destaca la apuesta de la Junta por la mejora de instalaciones deportivas en barrios y colegios

Las concejalas del PP en el Ayuntamiento de Jaén Maribel López y Ana Núñez. - PP DE JAÉN

JAÉN 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo del PP en el Ayuntamiento de Jaén ha señalado la apuesta de la Junta de Andalucía con el deporte al consignar "más de 1,5 millones de euros para la adecuación de estas infraestructuras en varios barrios de la ciudad y para rehabilitar pistas deportivas de colegios".

Una cuantía que permitirá rehabilitar cuatro campos de fútbol y la reparación de otras tantas pistas de centros de Educación Infantil y Primaria de la capital, según han informado este martes en una nota las concejalas Maribel López y Ana Núñez.

En concreto, se trata de los campos de fútbol Jamarguillo, Fernando Arévalo, El Tomillo y Cerrillo de la Misericordia e instalaciones de los colegios Nuestra Señora de la Capilla, Alcalá Venceslada, Almadén y Martín Noguera, así como la del pabellón de La Salobreja.

Las ediles han señalado que estas actuaciones se suman a los "continuos proyectos que ejecuta la Junta" en la ciudad. Una "estrategia de apoyo" en la que también han incluido el acerado que la Delegación de Fomento acometerá en el barrio de El Almendral, de acceso al carril peatonal que enlaza con el castillo de Santa Catalina.

"Los vecinos de zonas como El Tomillo, el Polígono del Valle, San Felipe y la avenida de la Granada tendrán una mejor infraestructura deportiva gracias al respaldo del presidente de la Junta de Andalucía", ha manifestado López.

Un respaldo de Juanma Moreno que, para las concejalas del PP, contrasta la "inacción" del alcalde, Julio Millán, que "no ha ejecutado las obras de adecuación de las instalaciones deportivas en los cuatro colegios públicos".

Núñez ha reprochado que haya dejado transcurrir el verano sin realizar los proyectos. "Salvo que su voluntad sea la de no invertir un dinero que procede de la Junta es inimaginable que desaproveche los meses no lectivos para acometer una remodelación que es muy necesaria", ha apostillado.