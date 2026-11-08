El PP de Jaén exige abrir Jaén Arena ante las "numerosas personas temporeras durmiendo en las calles de la capital"

La concejal María Segovia en su visita al Centro de Transeúntes. - PP DE JAÉN

JAÉN 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Jaén ha criticado la "falta de previsión y gestión" del alcalde, Julio Millán, ante la presencia de "numerosas personas temporeras durmiendo en las calles de la capital", mientras la nave de Jaén Arena "continúa cerrada y sin estar preparada para su apertura" y exige su apertura.

La concejal María Segovia ha responsabilizado al Gobierno municipal de una situación que el Grupo Popular llevaba "meses advirtiendo" y que "podría haberse evitado si se hubieran adoptado las medidas reclamadas desde agosto", según ha precisado la formación en una nota.

Al hilo, Segovia ha concretado que "llevamos meses advirtiéndolo y desde agosto le venimos pidiendo a Julio Millán que habilite la nave de Jaén Arena, precisamente para que no ocurriera lo que hoy estamos viviendo en las calles de nuestra ciudad".

La concejal ha lamentado que, pese al tiempo transcurrido, el alcalde "haya llegado a plena campaña de la aceituna sin tener preparado este recurso para atender a las personas que necesitan alojamiento".

Asimismo, la concejal ha explicado que, tras visitar el Centro Municipal de Acogida al Transeúnte y conocer de primera mano su situación, han comprobado que "el dispositivo se encuentra al borde de su capacidad, mientras las calles de Jaén están llenas de personas durmiendo a la intemperie". Una situación que, según indica, "se está produciendo en distintos puntos de la ciudad, como la estación de autobuses, el parque de la Victoria, el parque de la Alameda y los alrededores del propio albergue".

Para el Grupo Popular, esta situación "evidencia las consecuencias de la falta de planificación del Gobierno de Julio Millán, que ha tenido meses para preparar un dispositivo capaz de responder a las necesidades de la campaña agrícola". Pese a las "reiteradas advertencias" y a los anuncios municipales sobre la utilización de Jaén Arena a raíz de la propuesta del Partido Popular, la nave continúa cerrada "cuando más necesaria resulta".

Así, Segovia ha cuestionado la respuesta del alcalde ante esta situación y ha afeado que "no ha hecho nada para evitar que estas personas tengan que dormir en la calle, mientras Jaén Arena permanece cerrado a cal y canto y hemos comprobado que ni siquiera está listo para abrir".

Al hilo, el Grupo Popular ha considerado "especialmente grave" que, "después de meses de margen para actuar", el Gobierno municipal "siga sin disponer de una alternativa operativa mientras numerosas personas se ven obligadas a pasar la noche a la intemperie".

Por último, María Segovia ha exigido a Millán que "asuma su responsabilidad y actúe de inmediato, reclamándole que abra ya la nave de Jaén Arena para que estas personas no tengan que dormir en la calle ni una noche más".