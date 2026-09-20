El PP de Jaén felicita a El Tomillo por sus 50 años y lamenta que la asociación no le haya invitado a la celebración

La concejal del PP Maribel López - PP JAÉN

JAÉN 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular del Ayuntamiento de Jaén ha felicitado a la Asociación de Vecinos El Tomillo por el 50 aniversario de su constitución y ha lamentado que la entidad no le haya hecho partícipe de los actos conmemorativos.

Según ha detallado la formación en una nota de prensa, la concejal del PP Maribel López ha expresado su "tristeza y sorpresa" porque el nuevo presidente de la asociación "no haya contado con nosotros en una celebración tan especial", al tiempo que ha reivindicado la trayectoria de colaboración de su grupo con El Tomillo tanto desde el gobierno municipal como desde la oposición.

Asimismo, López ha señalado que por El Tomillo han pasado equipos de gobierno de distintas formaciones políticas y ha asegurado que, cuando el PP ha gestionado la capital, "ha escuchado siempre a la Asociación", mientras que desde la oposición se ha ofrecido para impulsar sus demandas vecinales.

En este sentido, la edil ha remarcado que durante las fiestas del barrio los sucesivos presidentes de la asociación "han invitado siempre" al Grupo Popular, por lo que ha considerado que en el movimiento vecinal deben prevalecer "los conceptos de unión y de independencia", de modo que nadie se sienta incómodo por contar con representantes de unas u otras formaciones.

Por su parte, Maribel López ha defendido que las asociaciones vecinales deben constituir un espacio de encuentro en el que los residentes del barrio estén por encima de las siglas políticas. "Los vecinos están por encima de cualquier partido político", ha precisado.

En este contexto, la concejal popular ha recordado "con mucho cariño" la celebración del 50 aniversario de la Asociación de Vecinos Passo, a la que, según ha señalado, fueron invitados todos los partidos políticos con representación municipal.

A continuación, ha contrastado esta situación con la celebración del aniversario de El Tomillo, a la que el PP no ha sido invitado, si bien ha recalcado que su grupo "siempre respaldará" las reivindicaciones de este barrio.

No obstante, López ha destacado que, al margen de la invitación a los actos, lo importante es que la Asociación de Vecinos El Tomillo ha cumplido "medio siglo de trayectoria", algo que, a su juicio, demuestra que el movimiento vecinal "sigue latente" en Jaén.

Finalmente, la edil ha felicitado a todos los vecinos que durante estas cinco décadas se han implicado desde la asociación en la defensa de su barrio y ha reconocido su dedicación, esfuerzo e ilusión.