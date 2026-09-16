El PP de Jaén pide incluir a autónomos y comerciantes en el plan de ayudas para paliar daños del tren de borrascas

La concejala del PP en el Ayuntamiento de Jaén Mónica Moreno. - PP DE JAÉN

JAÉN 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo del PP del Ayuntamiento de Jaén ha pedido al alcalde, Julio Millán (PSOE), que incluya a los autónomos y comerciantes en el plan para paliar los daños generados por el tren de borrascas.

Así lo ha indicado este miércoles en una nota la concejala Mónica Moreno, quien ha argumentado que el temporal les ocasionó "cuantiosas pérdidas" y ha solicitado la consignación de ayudas económicas para el sector.

La edil ha afirmado que el tren de borrascas activó alertas amarillas y naranjas que se tradujeron en calles cortadas, trafico saturado y locales inundados. Esto produjo "un cambio en el hábito de los jiennenses al permanecer más tiempo en sus domicilios" y "un descenso de ventas en los comercios, con la consiguiente aminoración de los ingresos".

"La respuesta del alcalde denota su falta de empatía con el sector. Julio Millán se hace muchos fotos de propaganda, pero no tiene un gesto de apoyo con los comerciantes a los que se le inundaron sus locales y tiendas durante el temporal", ha considerado.

Moreno ha planteado que parte de los 86 millones de euros que ha recibido el Ayuntamiento se destinen a los autónomos y comerciantes afectados por la incidencia del temporal en su actividad.

Ha añadido que, a los perjuicios generados por esas condiciones meteorológicas se unen los que ocasionan en la actualidad las obras municipales, por lo que también ha demandado la concesión de ayudas directas para los autónomos y comerciantes afectados para compensar las pérdidas por esta situación.

La edil ha apuntado que esta medida ha sido aplicada por el Ayuntamiento de Sevilla, que este año ha librado una partida económica para subvenciones a establecimientos afectados por la ejecución de una línea del metro.

"Cuando se anuncia con fines electoralistas el asfaltado de 200 calles y el arreglo integral de otras tantas se tiene que tener previsto también la incidencia de las obras en los autónomos de estas zonas", ha dicho la concejala, quien ha puesto como ejemplo de esos problemas la remodelación de la plaza de la Constitución.

Además, ha justificado la propuesta en "la compleja situación económica de los autónomos y comerciantes, asfixiados por la brutal subida de impuestos aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez". "Ahora, que es cuando más precisan que su ayuntamiento les respalde, lo que hace Julio Millán es incrementar la carga impositiva y no darles ayuda", ha apostillado

Finalmente, ha considerado que ha llegado el momento de que el equipo de gobierno de PSOE y Jaén Merece Más apueste por la ventanilla única para autónomos y pequeñas y medianas empresas con el objetivo de simplificar los trámites administrativos y agilizar el desarrollo de la actividad de estos sectores en la capital.