El PP de Jaén pide planificar ya un dispositivo para "evitar problemas" con la llegada de temporeros de la aceituna

Antonio Losa y María Segovia ante la caseta Jaén Arena. - PP DE JAÉN

JAÉN 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo del PP en el Ayuntamiento de Jaén ha solicitado al alcalde, Julio Millán (PSOE), constituir "ya" un dispositivo especial para evitar los "problemas" que se pueden generar con la llegada de temporeros de la aceituna, principalmente, en la zona de la estación de autobuses.

Se trata de "evitar situaciones que generan inquietud en la población y empeoran la imagen de la capital al ser la estación la zona de entrada de centenares de personas", según ha informado este martes en una nota el portavoz 'popular', Antonio Losa.

Por eso, ante el comienzo en octubre de la próxima campaña, con la recogida de aceituna en algunos tajos, ha pedido "planificación, coordinación y anticipación a fin de impedir el escenario de peleas y hacinamiento de 2025".

"Millán tiene que trazar una hoja de ruta consensuada con la asociación de vecinos Jaén Centro y con los comerciantes para impedir que se repitan", ha dicho el edil, para el que es "incongruente" que el alcalde planee el futuro de la zona con el anuncio de un hotel y un aparcamiento "mientras la abandona en la actualidad".

Frente a ello, propone "con dos meses de antelación" este dispositivo, en el que, además del Ayuntamiento, estén representados los comerciantes de la zona y la asociación de vecinos Jaén Centro "porque les afecta directamente la situación".

Losa también ha señalado la necesidad de solicitar de inmediato una reunión con la Subdelegación del Gobierno al objeto de planificar cuanto antes un operativo especial que implique la presencia pasiva y coordinada de miembros de la Policía Local y de la Nacional en esta zona de la capital.

Además, ha detallado las medidas que plantea el PP, como la habilitación del Jaén Arena "para albergar a inmigrantes que no tengan cabida en el centro municipal de acogida al transeúnte". También plantea un plan integral de limpieza en el entorno de la estación de autobuses que implique a las concesionarias y propicie baldeos diarios, un refuerzo de la iluminación nocturna y un plan específico de seguridad ciudadana.

Asimismo, desde una perspectiva asistencial y junto a la citada nave del Jaén Arena, la concejala María Segovia apuesta por "una mayor presencia a pie de calle de los profesionales del Patronato de Servicios Sociales para atender a los temporeros" y una coordinación integral con todas las entidades sociales que los asisten. Todo ello, para "evitar que estas personas pernocten a la intemperie en condiciones meteorológicas adversas".