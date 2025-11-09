El PP de Jaén sale reforzado del Congreso andaluz y con el mejor presidente posible para que la provincia “siga avanzando” - PP JAÉN

JAÉN 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

"El PP de Jaén sale de este Congreso de Sevilla reforzado y con el mejor presidente posible para que la provincia siga avanzando, con estabilidad, siempre hacia adelante". Así lo ha afirmado el presidente del PP de Jaén, Erik Domínguez, al cierre de la jornada de este domingo que clausura el XVII Congreso del PP de Andalucía, con las intervenciones de Juanma Moreno, reelegido por cuarta vez para llevar el timón del PP-A con un apoyo masivo de Jaén, y del presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo.

"En el discurso de hoy y en estos tres días de congreso ha quedado muy claro que nadie encarna el espíritu andaluz como Juanma Moreno", ha subrayado Domínguez.

"Moreno es cercanía, es moderación, es esfuerzo y trabajo. Y es sinónimo de Andalucía. Siempre", ha señalado Domínguez, quien ha destacado el impulso reformista y la estabilidad como señas de identidad de este proyecto. "Sigamos construyendo siempre Andalucía, sigamos por la vía que funciona", ha añadido.

El líder 'popular' provincial ha celebrado la destacada presencia de Jaén en la nueva dirección autonómica, con tres jiennenses: Soledad Aranda, vicesecretaria de Desarrollo Sostenible; Ana Belén Mata, vicesecretaria de Empleo, Educación y Universidad; y Maribel Lozano, presidenta de la Unión Interparlamentaria.

Ha agradecido además que el presidente andaluz haya puesto en valor el trabajo realizado por los alcaldes y concejales del PP a través de la figura de Rosa López, de Noalejo, "que cada día se bate el cobre para ayudar a sus 1.700 vecinos".

El dirigente 'popular' ha reivindicado el cambio político y la ética pública como fundamento del proyecto: "Por años, la política no se pareció a los andaluces: corrupción, amiguismo, enchufismo y falta de acuerdos. Gracias a Juanma Moreno, ahora es más importante el esfuerzo, la honestidad, la defensa de nuestra tierra y el diálogo. Ahora sí tenemos una política verdaderamente andaluza".

En su balance, ha recordado el recorrido de este liderazgo: "En 2018, Andalucía confió en Juanma Moreno para cambiar esta tierra y nos dio una nueva política. En 2022, confió de nuevo en él para seguir avanzando y ahora somos una de las locomotoras de España. En 2026, confiemos de nuevo en Juanma para continuar construyendo juntos".

Al hilo, Domínguez ha criticado "la tonelada de mentiras, bulos y falsedades que se lanzan para tratar de desprestigiar al Gobierno de Juanma Moreno", pero ha asegurado que "los jiennenses somos bastante más inteligentes y no nos dejamos engañar". "La privatización es la gran mentira sobre los servicios públicos. Estamos invirtiendo más que nunca en sanidad, dependencia y educación, mucho más que el PSOE", ha subrayado.

Y ha remarcado: "Aceptamos las críticas, tendemos la mano, pero también queremos propuestas, incluso de los socialistas andaluces y jiennenses que arruinaron Andalucía y condenaron a Jaén al ostracismo".

Por último, el presidente provincial ha compartido las palabras de Feijóo: "Andalucía y Jaén necesitan que el Gobierno de España también sea del PP. Necesitamos que Feijóo sea presidente cuanto antes y nos tendrá al PP de Jaén trabajando para ello, con ilusión, con ganas y sin olvidar nuestros valores. Sin soberbia, pero con la cabeza bien alta".

En esa línea, Domínguez ha asegurado: "Pondremos lo mejor del PP jiennense para ganar las elecciones que vengan. Estamos listos, y no en beneficio del partido, sino en beneficio de nuestra provincia. Las políticas no pueden basarse en el engaño. El listón ético del PSOE está en el subsuelo; nosotros recuperaremos la decencia y la honestidad".

Y lo haremos, ha concluido Domínguez, con la vía andaluza de Juanma Moreno, "el líder que siempre es sinónimo de Andalucía. Con él, Jaén seguirá avanzando. Ese es nuestro compromiso. Siempre Jaén. Siempre Andalucía. Siempre Juanma Moreno".