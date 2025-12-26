El PP de Jaén señala que el presupuesto para 2026 "reduce el gasto" para conservación de vías e instalaciones deportivas

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Jaén, Agustín González. - PP DE JAÉN

JAÉN 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El grupo del PP en el Ayuntamiento de Jaén ha señalado que el presupuesto municipal para 2026 "refleja la reducción de casi 1,23 millones de euros en inversiones para la reparación y conservación de vías públicas y de instalaciones deportivas".

Así lo ha indicado este viernes en una nota el portavoz 'popular', Agustín González, quien ha considerado que "la falta de interés del alcalde, Julio Millán, por la mejora de los barrios" se refleja en estas cuentas, aprobadas inicialmente el pasado 25 de noviembre y que supondrán acabar con ocho años de prórrogas.

El edil ha critica que al objeto de cuadrar el capítulo de gastos el equipo de gobierno (PSOE y Jaén Merece Más) "opte por invertir menos en el mantenimiento de vías públicas mientras mantiene inalterable las partidas de propaganda y protocolo".

Ha añadido que el presupuesto remitido por el Ayuntamiento al Ministerio de Hacienda tras desestimarlo éste inicialmente insiste "en recortar las previsiones en capítulos inflados, como el IBI y plusvalía", y mantener "subida de impuestos".

"Si bien los ajustes realizados por el equipo de gobierno tras el varapalo del Ministerio de Hacienda afectan al capitulo del IBI, la subida del diez por ciento permanece", ha manifestado el portavoz del PP.

Igualmente, según ha apuntado, "persiste el incremento del 50 por ciento" en el impuesto de vehículos de tracción mecánica y la previsión de recaudar casi cuatro millones de euros por multas derivadas de infracciones de tráfico y de zona azul.

Junto a ello, González ha afeado la partida de "cerca de dos millones de euros a la Diputación" por la gestión tributaria y ha criticado que se pague por "un servicio que realizaba de manera eficiente el Ayuntamiento de la capital".