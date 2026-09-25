El PP-A lamenta el "hachazo fiscal" del Gobierno a los agricultores: "De cada 100 euros, Sánchez se queda 30"

El vicesecretario de Agricultura, Ganadería, Agua y Desarrollo Rural del Partido Popular de Andalucía, José Carlos Álvarez, se reúne junto al el delegado territorial de la Consejería de Agricultura, en Sevilla, Alberto Sanromán, con agricultores. - PP ANDALUCÍA

VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA (SEVILLA), 25 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Agricultura, Ganadería, Agua y Desarrollo Rural del Partido Popular de Andalucía, José Carlos Álvarez, ha puesto en valor este viernes el "compromiso político y presupuestario" del presidente de la Junta, Juanma Moreno, con el campo andaluz, "para favorecer el relevo generacional y respaldar a los profesionales que han sufrido las consecuencias de las borrascas".

En esta línea, ha contrapuesto "este compromiso" con el "hachazo fiscal" del Gobierno central sobre las ayudas extraordinarias destinadas a recuperar la capacidad productiva de las explotaciones afectadas. Según ha indicado el partido en una nota, Álvarez ha visitado una explotación agrícola en Villamanrique de la Condesa (Sevilla), junto con el delegado territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Sevilla, Alberto Sanromán, así como por agricultores del municipio.

"Queremos ver de primera mano el dinamismo agrícola que tiene el municipio de Villamanrique", ha explicado Álvarez, quien ha destacado la presencia de jóvenes agricultores como "ejemplo de la importancia del relevo generacional para garantizar el futuro del campo andaluz".

En este sentido, ha considerado "un síntoma de buena salud" que el relevo generacional en Andalucía "se esté comportando mejor que en otras comunidades autónomas". Para Álvarez, comprobar sobre el terreno que existen jóvenes que encuentran en la agricultura su proyecto vital y profesional permite también conocer el efecto de las medidas impulsadas desde la Junta.

"Que esas políticas públicas estén teniendo parte de éxito y que haya jóvenes que las aprovechan para intentar llevar a cabo su proyecto de vida, para nosotros es fundamental y es parte de la clave del éxito de la política de Juanma Moreno", ha asegurado.

El partido ha subrayado que la visita "ha servido para acercarse a explotaciones que han tenido que adaptarse a circunstancias adversas y conocer cómo afrontan su recuperación tras los daños ocasionados por las borrascas". Álvarez ha recordado que "detrás de los programas de apoyo de la Junta existen situaciones concretas de agricultores que han visto seriamente comprometida su actividad".

"Detrás de cada ayuda pública que ha otorgado el Gobierno de Juanma Moreno en el Plan Actúa hay un agricultor con problemas, un agricultor que ha visto truncada su actividad por culpa de las borrascas", ha señalado. En muchos casos, ha añadido, se han encontrado con una situación en la que "materialmente no han podido vivir de ella" y "no han tenido ingresos" derivados de su actividad económica.

Ante esta realidad, Álvarez ha destacado la respuesta de la Junta y el compromiso adquirido con el campo andaluz. "Esa situación es la que ha provocado que el Gobierno de Juanma Moreno haya decidido adquirir el compromiso público, a nivel político y a nivel presupuestario, para otorgar una ayuda potente valorada en 700 millones de euros para todos los agricultores de Andalucía".

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El vicesecretario del PP de Andalucía ha resaltado el grado de ejecución de las ayudas impulsadas por la Junta. "Tenemos que congratularnos porque, a día de hoy, 410 millones de euros ya los han cobrado los agricultores y seguimos trabajando para que puedan recuperar su poder productivo cuanto antes", ha afirmado.

Frente a este esfuerzo, Álvarez ha lamentado el "hachazo fiscal" que, según ha explicado, supone la tributación de las cantidades percibidas. "De cada 100 euros que el agricultor va a percibir, 25 o 30 euros se los lleva el Gobierno de Sánchez en impuestos de IRPF, en la declaración de la renta".

El dirigente popular ha defendido que estas cantidades "no responden" a un incremento ordinario de la renta de los beneficiarios, sino "a una respuesta excepcional" ante los daños sufridos por el sector. "Esto no son ingresos extraordinarios, son subvenciones excepcionales que deben ser atendidas con sensibilidad y con la voluntad de todas las administraciones para intentar paliar y ayudar a nuestro campo andaluz, del que tan orgullosos nos sentimos", ha explicado.

Por otro lado, Álvarez se ha referido a la presencia este viernes del ministro de Agricultura, Luis Planas, en Córdoba, donde, según ha señalado, participa en una reunión con ministros de una veintena de países. "Nos parece muy bien que se reúna y que busque una foto, pero nos parece mucho más importante que dé la cara a los agricultores y que encuentre un espacio para tratar con ellos los verdaderos problemas que tienen", ha señalado.

El vicesecretario popular ha enumerado entre esas preocupaciones las propias ayudas por los daños ocasionados por las borrascas, pero también otras dificultades que condicionan el día a día y la rentabilidad de las explotaciones. "Son el problema de los gastos de producción, los combustibles, los fertilizantes, los problemas de mano de obra y, en algunas ocasiones, los problemas de agua, que también son importantísimos", ha detallado.

Para Álvarez, la presencia del ministro en Andalucía supone "una oportunidad para escuchar directamente a quienes sostienen la actividad agraria y conocer sus necesidades". "El ministro Planas tiene que dar la cara y tiene que reunirse, encontrar un hueco, no solo para una foto, sino para remangarse y trabajar con los agricultores", ha aseverado.

"Hay que trabajar con los agricultores y solucionar el problema del hachazo fiscal que su Gobierno está otorgando a los agricultores y ganaderos andaluces", ha concluido Álvarez.