PP lamenta "el silencio cómplice" del PSOE ante las reiteradas incidencias en los trenes de la provincia de Jaén

JAÉN 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP de Jaén, Elena González, ha lamentado "el silencio cómplice" del PSOE después de que "una vez más" los trenes de Jaén vuelvan a sufrir incidencias y "nadie del Gobierno de Sánchez dé una sola explicación".

González ha indicado en un comunicado que el pasado 11 de agosto una nueva avería dejó en Espeluy (Jaén) a decenas de pasajeros en un tren con dirección Cádiz. El tren, según la dirigente popular, salió con "mucho retraso" de Jaén y se quedó parado después a la altura de Las Infantas.

"Eso sufren los jiennenses que viajan en tren con salida o destino Jaén día sí y día también", ha señalado González, que ha añadido que los pasajeros "viajan en condiciones precarias y no reciben la oportuna información" ante un PSOE de Jaén "en modo silenciado".

En opinión de la secretaria general, el Gobierno de España está "en paradero desconocido" en pleno agosto, con "los trenes cayéndose a cachos", con "una de cada cinco familias sin poder irse de vacaciones por la pobreza vacacional" y con "la cesta de la compra y la vivienda disparadas", pues "cuestan el doble que antes".

Según González, el único que ha estado activo este mes de agosto ha sido el ministro Óscar Puentes, pero "no para solucionar el caos ferroviarios, que es su responsabilidad, sino para lanzar mensajes de odio en medio de la tragedia".

Ha añadido que los jiennenses "no se merecen un PSOE que únicamente sirve de tapavergüenzas de Sánchez y su gobierno, y de acoso y derribo contra Juanma Moreno, no hacen otra cosa".