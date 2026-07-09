El PP llevará a la Fiscalía Anticorrupción "la presunta corrupción y el enchufismo" en la Diputación de Jaén

El portavoz del PP en la Diputación, Luis Mariano Camacho, junto al diputado Antonio Losa - PP

JAÉN 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular en la Diputación de Jaén, Luis Mariano Camacho, ha anunciado que el PP presentará una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción ante los "indicios más que suficientes" de presunta corrupción, enchufismo, prevaricación administrativa y tráfico de influencias en la Administración provincial.

"No lo decimos nosotros, lo dice la UCO e investigaciones relacionadas de la propia Fiscalía", ha afirmado el portavoz del Grupo Popular en la Diputación, Luis Mariano Camacho, que también ha lamentado que "el PSOE vuelva a manchar el nombre de Jaén y que sus cloacas salpiquen a nuestra tierra".

Ante esta situación, el portavoz popular ha exigido explicaciones "inmediatas" al secretario general del PSOE de Jaén y presidente de la Diputación, Juan Latorre. "¿Qué espera para comparecer? ¿Qué o quién se lo impide?", se ha preguntado, al tiempo que ha reclamado aclaraciones sobre si la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha estado en la empresa Resurja, si se ha entregado documentación a los agentes y si se han registrado sus dependencias.

Asimismo, Camacho ha expuesto lo que considera un modelo de acceso al empleo público que "pone en cuestión los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad". En este sentido, ha detallado una serie de casos detectados de cargos socialistas que han obtenido plazas o puestos de alta dirección en la Diputación.

Entre los puestos de responsabilidad señalados figuran el exalcalde de Andújar, el exalcalde de Torredonjimeno, el exalcalde de Santiago-Pontones, un senador del PSOE, concejales de Torredonjimeno y Mengíbar, un diputado del PSOE, responsables de comunicación en la Diputación y la Delegación del Gobierno, el gerente de Ferias Jaén y la exalcaldesa de La Carolina.

Además, en lo que respecta a nombramientos como funcionarios --ya sea en bolsa o con plaza fija--, el portavoz ha citado al alcalde de Campillo de Arenas, al exalcalde de Orcera, a un exdelegado de la Junta, a un exdiputado nacional, a hijos y familiares de expresidentes de la Diputación, a una exconcejala del Ayuntamiento de Jaén, a un exparlamentario andaluz, a miembros de listas del PSOE en Jaén y Fuente Vaqueros, a la exalcaldesa de La Carolina y su marido, y a la alcaldesa de Larva.

Sobre este último caso, Camacho ha calificado de "inmoral" que el documento que certifica que la alcaldesa de Larva obtiene la plaza en la Diputación esté firmado por la vicepresidenta de la institución provincial, Pilar Parra, quien es también concejala en el mismo municipio. "Nos genera serias dudas de si es legal", ha apostillado.

SIN CONCURSO DE MÉRITOS

El portavoz del PP ha criticado también la eliminación del concurso de méritos para realizar la selección únicamente mediante un examen, un método que considera "más fácil de filtrar o dirigir" para "colocar a los suyos". Según ha denunciado, este sistema deja fuera a opositores con experiencia o que dedican años de estudio, "jugando con la esperanza de muchos jiennenses".

Por todo ello, Camacho ha asegurado que el PP "no cejará en su empeño" de investigar cada contratación presuntamente irregular y solicitar toda la información. "Por decencia democrática y por respeto a quienes se ganan su plaza legalmente, debemos acudir a la Fiscalía", ha aseverado.

Finalmente, ha subrayado que el PP actúa "desde el máximo respeto a la Justicia y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", incidiendo en que será la Fiscalía la que determine el alcance de los hechos tras poner en su conocimiento los indicios que consideran "suficientemente relevantes".