PP-A, tras manifestaciones por Ceuta: "Montero y Sánchez han fracasado en su intento de dividir a la sociedad"

El secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, este jueves en Sevilla - PP-A

SEVILLA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP-A, Antonio Repullo, ha resaltado este jueves que lo que se vivió ayer en Andalucía, con las manifestaciones en apoyo a Ceuta tras la crisis migratoria, fue "un abrazo de solidaridad" para "nuestros vecinos y amigos" ceutíes que lo están pasando "tan mal" y una demostración de "unidad, frente a la política del miedo y de la división" del PSOE.

En declaraciones a los medios de comunicación en Sevilla, ha señalado que "la concentración de cientos de miles de andaluces este miércoles era clave para defender a Ceuta de ese abandono que ha provocado el Gobierno de Pedro Sánchez", quien "nueve avisos tuvo y conocía lo que iba a pasar y no hizo absolutamente nada".

Del mismo modo, Repullo ha incidido en que la realidad que están sufriendo los ceutíes "lo que ha hecho es quitar la poquita credibilidad que podía tener" el Gobierno central y el PSOE, que son unos "especialistas en levantar muros", como Pedro Sánchez y la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero.

Para Repullo, ambos "fracasaron en ese intento de dividir a la sociedad", porque precisamente lo que ayer evidenciaron las calles "en una emocionante tarde", con "una sociedad unida y solidaria y una Andalucía que como siempre, ha respondido tendiendo la mano a sus vecinos y a los que consideramos también parte de nuestra tierra e historia".

Repullo, además, ha anunciado que "no nos vamos a quedar ahí, sino que vamos a seguir trabajando" con los ceutíes, y así lo ha trasladado en una reunión con profesionales y sociedad civil de la ciudad autónoma, en la que también ha participado el PP de Sevilla.

En lo sucesivo, según ha dicho, habrá encuentros "con profesionales, con médicos, profesores, jóvenes, estudiantes, universitarios y con empresarios que están aquí en Andalucía pero que lo están pasando mal, porque están viendo como su familia, amigos y entorno sufren las consecuencias del abandono del Gobierno de Pedro Sánchez", ha explicado.

"Queremos estar con ellos para ayudarles, para acompañarles, para sacar proyectos adelante y para estar cerca de toda esa gran familia que tiene que ser la familia de Andalucía y también la familia de la ciudad de Ceuta", ha manifestado Repullo.

Ha añadido que, "frente a la falta de rigor, de responsabilidad y de información" y a la "descoordinación" del Gobierno central, en Andalucía "se van a encontrar con la cercanía y el abrazo" por una situación "que nunca debió suceder".