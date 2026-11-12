El PP-A minimiza el impacto de la huelga en Andalucía: "En unos sitios nada y en otros nada de nada. Pinchazo total"

El portavoz del PP-A en el Parlamento, Toni Martín, interviene durante la sesión de control en el Parlamento de Andalucía. - María José López - Europa Press

SEVILLA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo parlamentario popular, Toni Martín, ha calificado la huelga general del 11 de noviembre como "un pinchazo total" al mismo tiempo que ha vuelto a criticar la ausencia de los grupos de la oposición durante el debate del Parlamento de las enmiendas a la totalidad del Presupuesto para 2027.

"Todo el mundo tiene derecho a una defensa digna, pero ellos consideraron que no merecía la pena ni siquiera mandar a un diputado del turno de oficio a defender sus enmiendas a la totalidad", ha asegurado este jueves en su intervención en la sesión de control al Gobierno en el Parlamento.

Asimismo, ha centrado sus críticas a la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, por no haber presentado presupuestos en el Congreso en su última legislatura como ministra de Hacienda.

"Con Moreno nueve años, nueve presupuestos. En este tiempo se ha duplicado el dinero destinado a la sanidad en Andalucía, se ha triplicado el dinero destinado a la dependencia en Andalucía, ha aumentado un 56% el dinero destinado a la educación, hay más financiación para las familias, más financiación para los sectores productivos", ha subrayado el portavoz del grupo popular.

En su turno de respuesta, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, se ha unido a las críticas al PSOE-A por su ausencia en el Pleno por la huelga general. "Pensé que el Partido Socialista, por lo menos el que habíamos conocido en años anteriores, pues mantendría un punto de partido de Estado, de responsabilidad y estaría presente en un debate de esta naturaleza", ha asegurado a la par que ha acusado al PSOE de "lanzarse a los brazos de la izquierda radical".