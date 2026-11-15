Descarrila un tren de mercancías en Zarzalejo y su maquinista requiere atención hospitalaria

Archivo - Dos mujeres caminan por un andén de la estación de Ave Madrid - Puerta de Atocha, a 8 de agosto de 2022, en Madrid (España). Adif ha restablecido la circulación ferroviaria por ambas vías en el tramo de alta velocidad entre Camp de Tarragona, Ba - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La circulación entre Robledo de Chavela y Zarzalejo ha quedado suspendida este domingo tras el descarrilamiento de un tren de mercancías en Zarzalejo cuyo maquinista está en observación en el hospital.

Así lo ha indicado Renfe en su cuenta de 'X', donde ha informado que están afectados los trenes regionales que conectan Madrid con Ávila. Además, fuentes de Renfe han confirmado a Europa Press que el tren que ha descarrilado sobre las 3.48 horas pertenece a la compañía Captrain.

Como consecuencia del accidente, el maquinista --único ocupante del tren-- ha sido trasladado por un equipo de Summa112 al Hospital Puerta de Hierro por dolores de espalda, aunque según ha confirmado Emergencias 112 Comunidad de Madrid a Europa Press, el hombre de 33 años no presenta gravedad.

Por todo ello, Renfe ha habilitado un servicio alternativo de autobús entre El Escorial y Robledo de Chavela para paliar la incidencia de movilidad.