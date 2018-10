PP-A niega "inestabilidad" en Andalucía: "Lo que hay es miedo a la corrupción y de Cs al ascenso del PP"

Actualizado 12/09/2018 13:36:11 CET

SEVILLA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz parlamentaria del PP-A, Carmen Crespo, ha negado este miércoles que en Andalucía exista una situación de "inestabilidad" que pueda justificar un adelanto electoral, y ha aseverado que, lo que sí hay, es "miedo" de los socialistas "a la corrupción" y, por parte de Ciudadanos (Cs), "miedo al ascenso de la 'marca PP' en todas las encuestas".

Así se ha pronunciado Crespo en una rueda de prensa en el Parlamento unas horas antes del inicio del que "no sabemos si será el único Pleno" de este mes "o habrá otro más" antes de un hipotético adelanto electoral, dada la "incertidumbre" con la que ha comenzado septiembre en Andalucía, según ha comentado.

La portavoz 'popular' se ha preguntado "por qué hay esa incertidumbre" que el PSOE-A y Cs "se han empeñado que vivamos los andaluces", cuando en Andalucía "hay muchas cosas que hacer", y ha alertado de que dicha "incertidumbre" es "perjudicial, porque provoca parálisis de la economía", aludiendo a continuación a "avisos de desaceleración" económica que se han escuchado en las últimas horas desde los medios de comunicación por parte de "voces muy cualificadas".

Según ha abundado Crespo, "los andaluces no necesitan una fecha de elecciones, sino, por ejemplo, de oposiciones", y al respecto se ha preguntado "qué pasa con las oposiciones del Servicio Andaluz de Salud (SAS), que iban a ser el 27 de octubre".

Además, y tras insistir en que "Andalucía necesita trabajo y gestión, no parálisis ni incertidumbre", la portavoz del PP-A se ha preguntado "qué pasa con los Presupuestos" de la Junta para 2019, recordando que, el pasado año, se inició la tramitación del anteproyecto del Presupuesto de 2018 "el 1 de septiembre", y el borrador estaba listo "el 14 de septiembre".

Crespo ha comentado que se podría entender que se hablara de "inestabilidad" si hubiera "un rechazo a las tramitaciones del Presupuesto" y se diera "un bloqueo parlamentario", pero ha subrayado que desde el Gobierno andaluz "no han planteado ni el anteproyecto" de las cuentas para el próximo año, y que por parte del PP-A ha habido un "ofrecimiento" de su presidente, Juanma Moreno, "para pactar las cuestiones básicas del Presupuesto", y "Podemos también ha hecho otro ofrecimiento" a la Junta.

"CORRESPONSABILIDAD" DE CS

La representante de los 'populares' andaluces ha cargado contra Cs por haber sido "corresponsable" durante la legislatura de que, en Andalucía, se haya dado "la mayor presión fiscal de toda España", así como por haber "permitido la subasta de medicamentos", el "carpetazo" al presunto fraude de la formación y "la parálisis de la formación profesional ocupacional", así como que Andalucía esté entre "las comunidades autónomas con más fracaso escolar".

También, según ha criticado, Cs "ha permitido y sigue permitiendo tapar el escándalo de las 'tarjetas black' en Andalucía, porque van a permitir que se disuelva" el Parlamento "para que en la comisión de investigación" sobre el uso de dichas tarjetas de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) "no se conozca la verdad".

Crespo ha aseverado que "los andaluces tienen derecho a saber y conocer qué pasó con las tarjetas antes de votar, y Ciudadanos será cómplice de que se disuelva la Cámara sin conocer ni saber" lo que ocurrió. Además, ha acusado al partido naranja de "permitir que la Junta se retirara como acusación particular del caso de los ERE, renunciando a recuperar casi 800 millones de euros de todos los andaluces".

"Han permitido --ha continuado Crespo, en referencia a Cs-- la destrucción de empleo en el SAS y en educación, y el recorte brutal denunciado por ONGs de la atención temprana, y el 'decretazo' de escuelas infantiles, el caos en las urgencias de los hospitales, este verano y los anteriores, y que Andalucía sea una de las comunidades autónomas con más paro juvenil y más paro de España".

Así las cosas, Crespo ha señalado que el Gobierno "marchito" de Susana Díaz ha sido "dañino para los intereses de Andalucía" y ha contado con una "complicidad" por parte de Cs "como nunca antes ningún socio de gobierno había tenido con Susana Díaz o con el PSOE-A", y ahora "quieren adelantar las elecciones para tapar o ayudar a tapar la corrupción, por miedo al PP, y porque Susana Díaz se siente cómoda con su cómplice de Cs, y Cs se ha sentido cómodo siendo cómplice del Gobierno" socialista.

Crespo ha concluido realizando un llamamiento del PP-A a los andaluces para que "se rebelen contra todo esto", y ha anunciado que su partido va a "pelear y luchar" por que la comisión de investigación de la Faffe "se ponga en marcha y no se dilate", y para "no dar ninguna excusa a Díaz para tener la inestabilidad que le permita convocar elecciones con la complicidad de Cs", partido al que ha pedido que "no sea cómplice" de los socialistas "hasta en la convocatoria de elecciones".