El PP pedirá en Pleno de Diputación de Córdoba elecciones generales y la recuperación del servicio ferroviario

Archivo - El portavoz del PP en la Diputación de Córdoba, Antonio Martín. - PP - Archivo

CÓRDOBA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Provincial del PP en la Diputación de Córdoba defenderá en el Pleno de este miércoles ordinario dos mociones con las que reclamará, por un lado, la convocatoria de elecciones generales "ante la situación política e institucional" que atraviesa España y, por otro, exigirá al Gobierno de España un plan extraordinario para "recuperar el servicio ferroviario en la provincia y poner fin al deterioro de las infraestructuras".

Según ha informado el PP en una nota, el portavoz del Grupo Popular, Antonio Martín, ha señalado que la actual legislatura atraviesa una situación de "extraordinaria debilidad política e institucional", con un Gobierno que "no ha sido capaz de aprobar unos Presupuestos Generales del Estado ni de someterse a los principales mecanismos de control político que permiten verificar el respaldo parlamentario a su acción de gobierno".

Al respecto, el portavoz ha añadido que a esta "situación de bloqueo se suman las nuevas revelaciones sobre los abundantes casos de corrupción que salpican al Gobierno y, en especial, a su presidente, que no han cesado de acumularse y provocar una mayor indignación social por su extensión y su gravedad". Asimismo, el portavoz popular ha manifestado su "preocupación" por las investigaciones en curso y ha defendido que "la gravedad de estas circunstancias exige una respuesta política acorde con los principios de transparencia, ejemplaridad y responsabilidad que deben presidir cualquier democracia avanzada".

Para los populares, España se encuentra "ante un Gobierno que, de acuerdo con las reglas más elementales de la democracia, se encuentra descalificado para seguir ejerciendo el poder". En este sentido, ha recordado que el Ejecutivo "carece de una mayoría parlamentaria de respaldo".

Junto a esta iniciativa, el PP también llevará al Pleno una moción para exigir al Gobierno de España la aprobación inmediata de un Plan Extraordinario de Recuperación del Servicio Ferroviario de la provincia de Córdoba, dotado con presupuesto suficiente y con un calendario público de ejecución.

Martín ha destacado que Córdoba constituye "uno de los principales nudos ferroviarios de España y un enclave estratégico para la movilidad de Andalucía y del conjunto del país", aunque ha lamentado que el sistema ferroviario cordobés atraviese "una situación de deterioro sin precedentes".

"Retrasos diarios, averías constantes, cancelaciones, limitaciones de velocidad, incidencias técnicas, sustituciones del tren por autobuses y una información deficiente a los viajeros se han convertido en una rutina inaceptable", ha señalado.

El portavoz popular ha incidido especialmente en la situación de la línea Córdoba-Jaén, "castigada durante meses por cortes, desprendimientos, averías y restricciones que han obligado a sustituir servicios ferroviarios por transporte por carretera, incrementando los tiempos de viaje y castigando especialmente a los municipios del interior".

No obstante, Martín ha advertido de que el problema "ya trasciende esta línea y afecta al conjunto de la red ferroviaria que atraviesa nuestra provincia". En este sentido, ha recordado que las continuas incidencias registradas durante los últimos meses "afectan tanto a los servicios de Alta Velocidad como de Media Distancia", evidenciando que el deterioro del servicio "no responde a hechos aislados, sino a una falta evidente de mantenimiento preventivo, planificación e inversión".

"Lo que hace unos años eran incidencias excepcionales se ha convertido hoy en la normalidad y miles de cordobeses viven con incertidumbre permanente cada vez que utilizan el tren, sin saber si llegarán puntualmente a sus puestos de trabajo, a sus clases, a una consulta médica o a una reunión profesional", ha concluido Martín.