PP pide a PSOE en Diputación "trato digno e igualitario para todos los jiennenses" y que abandone el "sectarismo"

JAÉN 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El grupo popular en la Diputación de Jaén ha registrado una moción para exigir al equipo de gobierno socialista "un giro radical en su gestión que garantice la igualdad de oportunidades en toda la provincia".

"Exigimos un trato digno e igualitario para todos los ciudadanos jiennenses, vivan donde vivan", ha reclamado el portavoz del grupo popular, Luis Mariano Camacho, que ha denunciado que la administración provincial se ha convertido en "una herramienta de premio o castigo político que asfixia el desarrollo rural".

"Jaén tiene un potencial extraordinario, pero el PSOE pone la ideología y su sectarismo por encima de las personas", ha lamentado Camacho, quien ha contrastado "el éxito del modelo de Juanma Moreno, basado en la gestión eficaz y responsable para todos, con la parálisis que sufre la provincia bajo el mando socialista".

Ha indicado que mientras la Junta sitúa a Jaén "a la cabeza de la inversión por habitante, la Diputación y el Gobierno de Pedro Sánchez se mantienen como el principal freno para nuestra tierra con inversiones que el propio Consejo Económico y Social (CES) califica de alarmantemente bajas".

Ha expuesto que la lista "de agravios" del PSOE en la provincia, que recoge la moción, va desde "el mantenimiento selectivo de carreteras según quién gobierne cada municipio hasta un reparto de subvenciones donde el 90% de las ayudas directas acaban en ayuntamientos socialistas".

Camacho ha sido especialmente crítico con "la falta de seguridad en los pueblos más alejados de parques de bomberos, a los que se les niega vehículos de extinción rápida mientras sí se les entregan a otros con ayuntamiento socialista más cercanos, y con la política fiscal de la diputación, que cobra una comisión mayor por gestionar los impuestos a los municipios más pequeños".

A esta situación, ha manifestado que "se suma la congelación del Plan Provincial de Obras y Servicios pese a dispararse los costes, una estrategia que solo busca liberar fondos para seguir premiando a dedo a los municipios afines".

Frente "a este abandono", los populares proponen medidas que garanticen la equidad real junto a otras para promover el desarrollo económico, como la adquisición de suelo industrial en comarcas deprimidas, ayudas a la natalidad, la mejora urgente del caudal de agua potable, recuperar las subvenciones para autónomos, más inversión en asuntos sociales "para que no volvamos a sufrir las indecorosas imágenes de nuestras residencias", la defensa férrea de infraestructuras vitales como el aeropuerto y las ferroviarias, o el rechazo desde la diputación "a la ordinalidad que el PSOE pretende imponer a nivel nacional".

"Un jiennense no puede ser menos que un catalán ni menos que otros andaluces cuyas diputaciones sí apuestan por todos sus municipios", ha recalcado Camacho.