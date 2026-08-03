El PP pide en el Senado "acabar con el aislamiento ferroviario" de Granada

El senador del PP por Granada Joaquín Camacho. - PP

GRANADA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El senador del PP por Granada, Joaquín Camacho, ha anunciado el registro de una moción en el Senado para exigir al Gobierno de España un plan urgente para mejorar las conexiones ferroviarias de la provincia de Granada "y poner fin al déficit histórico de infraestructuras que continúa lastrando el desarrollo económico, turístico y empresarial" de Granada.

"Granada no puede seguir siendo una de las provincias peor conectadas de España y perder oportunidades", ha señalado Camacho a través de un comunicado de prensa. En este sentido, el senador ha dicho que "el Gobierno promete, pero no cumple ni culmina los proyectos que la provincia necesita para ser competitiva y generar empleo e inversiones".

La iniciativa del grupo 'popular' reclama incrementar las frecuencias ferroviarias con origen y destino en Granada, mejorar los horarios y recuperar conexiones directas que permitan equiparar la oferta ferroviaria de la provincia a la de otras capitales andaluzas.

Asimismo, exige acelerar la ejecución de la Variante de Loja mediante la dotación de los recursos técnicos, económicos y presupuestarios necesarios para eliminar el principal cuello de botella de la línea de alta velocidad entre Granada y Madrid.

El senador del PP ha destacado además la necesidad de impulsar de forma decidida la integración de Granada en el Corredor Mediterráneo y avanzar en la planificación y ejecución de la conexión ferroviaria entre Granada y el Puerto de Motril, "dos infraestructuras estratégicas para fortalecer el tejido productivo, mejorar la competitividad de las empresas y consolidar el área logística de la provincia".

"Granada necesita unas conexiones ferroviarias a la altura de su potencial, no podemos seguir perdiendo oportunidades por la falta de compromiso del Gobierno con unas infraestructuras que llevan demasiados años esperando", ha afirmado Camacho.

La moción registrada en el Senado también pide que el Gobierno presente, en un plazo máximo de seis meses, un calendario de ejecución de todas estas actuaciones con sus correspondientes inversiones y plazos, así como la remisión periódica a la Cámara Alta de informes sobre el grado de cumplimiento de los proyectos comprometidos.

"Ha llegado el momento de que el Gobierno deje de dar largas y empiece a cumplir con Granada", ha aseverado Joaquín Camacho antes de concluir que "los granadinos no pueden esperar más".