PP-A propone a Ana Mestre y Manuel Andrés González y Vox a Beatriz Sánchez para vicepresidentes del Parlamento

Archivo - El presidente del Parlamento Andaluz, Jesús Aguirre (d), junto a la vicepresidenta del Parlamento de Andalucía, Ana Mestre (i), de la XII Legislatura durante la sesión de control al Gobierno (Imagen de archivo) - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PP-A ha propuesto a Ana María Mestre y Manuel Andrés González para la vicepresidencia de la Mesa del Parlamento andaluz. Ambos estuvieron en la Mesa de la legislatura anterior como vicepresidenta primera y secretario primero.

Por su parte, Vox ha elegido a su diputada electa por Granada, Beatriz Sánchez Agustino.

Por otro lado, el PSOE-A, como ya anunció este miércoles, ha propuesto a Fernando López-Gil para el puesto. Mientras que Adelante ha vuelto a elegir a su diputada por Sevilla, Begoña Iza, para conformar la Mesa, tras se presentada como posible presidenta de la Cámara, cargo que finalmente ha recaído en el popular Jesús Aguirre.

La coalición Por Andalucía ha confirmado la propuesta de Esperanza Gómez para representar al grupo en el órgano parlamentario.