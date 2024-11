PP-A: "Un PSOE en descomposición desembarca en Andalucía para aplaudir a un Sánchez incómodo hasta para los suyos"

SEVILLA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, ha sostenido este viernes en rueda de prensa sobre el clima que envolverá el 41 Congreso Federal del PSOE, que se celebra en Sevilla desde esta jornada y concluye el domingo, que "el PSOE es un partido en descomposición, un partido manchado que llega a Sevilla a aplaudir a un líder que no lidera y a un presidente que no preside. A un hombre incómodo hasta para los suyos".

"Veremos aplausos, veremos ataques al PP, veremos muchos abrazos y muchos besos y una unión que será impostada. Porque las grietas son ya insalvables. Porque el PSOE amenaza ruina", ha proseguido afirmando Repullo, según una nota de este partido.

El número dos de los populares andaluces ha afirmado que "el PSOE es tierra fértil para el chanchullo. Los escándalos brotan con facilidad. Allí donde hay un gobierno socialista, hay un hueco para el mangoneo, para los negocietes y para los favores bien pagados".

Repullo ha evocado las últimas declaraciones públicas del empresario Víctor de Aldama, para apuntar sobre éste que "tenía las llaves del Gobierno de Sánchez. Iba de despacho en despacho, de mesa en mesa, y de fiesta en fiesta, acompañado del presidente, de su esposa y de sus ministros".

"Víctor de Aldama habla de pruebas", ha continuado argumentando Repullo, para precisar que "cuando lleguen esas pruebas, le echarán las culpas a la Fiscalía Anticorrupción o a los jueces que instruyen estas causas donde están implicados gran parte de los dirigentes del PSOE y miembros destacados del Gobierno".

Y ha proseguido explicando: "La rueda no para. Esta mañana ha ido a declarar ante el Tribunal Supremo el último líder del PSOE de Madrid, el último mártir del sanchismo".

"Juan Lobato ha explicado ante los jueces cómo Moncloa le pidió que utilizara políticamente los datos privados de un contribuyente para atacar a un adversario político. Repito, el Gobierno con la colaboración del fiscal general del Estado utilizó datos de Hacienda de un señor privado para atacar políticamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid", antes de cuestionarse "en qué manos estamos", así como si "vale todo".

Ha destacado que Lobato "no viene hoy a Andalucía. La guillotina política socialista es rápida y limpia. Los compañeros de partido que le ajusticiaron, sí. Todos están desembarcando en el AVE. 'Bajan a Andalucía', como les gusta decir. Vienen a aplaudir a su líder y a callar sobre las tropelías de este Gobierno".

Para el secretario del PP de Andalucía esto "es el mundo al revés. No dimite el fiscal general del Estado, no dimitió José Luis Ábalos cuando debía, no dimite ningún ministro señalado por el cabecilla de la trama: ni Marlaska, ni Montero, ni Calviño, ni Ángel Víctor Torres. Mientras, empresarias llevando fajos de billetes a Ferraz".

"Y eso que en Andalucía creíamos haberlo visto todo", ha apuntado.

Repullo destaca que en su carta de despedida como secretario general del PSOE de Madrid, Lobato escribía que "el PSOE no debe ser "una secta ni una agencia de colocación del partido" y recuerda que "en términos similares se expresó Soraya Rodríguez, que fue portavoz del grupo socialista en el Congreso y mano derecha de Alfredo Pérez Rubalcaba", según ha recordado.

En su opinión, "lo que iba a ser un fin de semana para la celebración, se va a convertir en una fiesta donde nadie quiere estar, donde nadie tiene nada que decir y donde nadie tendrá ganas de escuchar".

"Éste es el PSOE que desembarca hoy en Andalucía y que es recibido con una alfombra roja por el PSOE-A. Una joya de partido", ha subrayado el secretario general de los populares andaluces asegurando que "tampoco nos sorprende".

"La indecorosa forma de hacer política del Gobierno de Pedro Sánchez es aplaudida por la dirección andaluza. Sus peores hábitos son reproducidos aquí. El fango, la aniquilación del adversario, el odio y la defenestración del discrepante son sus prácticas habituales en Madrid y, lamentablemente, se están exportando a Andalucía".

"AL PSOE ANDALUZ NO LES GUSTA LA VÍA DE JUANMA MORENO"

Según Repullo, "al PSOE-A no les gusta la vía andaluza de Juanma Moreno. No les gusta la moderación. Ni le gusta que estemos centrados en las cosas importantes. Y le molesta que no entremos en su juego. En su espectáculo teatral".

Por el contrario, el secretario general del PP-A ha defendido que "Andalucía tiene el gobierno de Juanma Moreno, que está en las antípodas del gobierno de Pedro Sánchez".

"Aquí sólo hay un mapa, que es el que nos ha dibujado la ciudadanía. Servicios públicos, competitividad, empleo, cultura. Tranvías que por fin funcionan. Turismo sostenible. Exportaciones. Más hospitales. Mejor gestión de los recursos públicos. Transparencia. Diálogo. Eso aporta el PP a Andalucía. Ese es nuestro compromiso. No nos van a confundir ni nos van a entretener. El socialismo está perdido en sus propios laberintos, en sus jaleos judiciales, en sus propias luchas de poder, en una batalla encarnizada por la sucesión y por los escaños".

El secretario general del PP de Andalucía ha manifestado su voluntad de "hacer un ejercicio de empatía con Juan Espadas y quiero entenderlo. Es muy difícil mantener la mirada alta cuando tu jefe, Pedro Sánchez, hace lo que hace".

"Debe ser muy difícil ponerse delante de un micrófono a defender amnistías, a defender el cupo independentista que perjudica a los andaluces a cambio de una investidura, a defender a esposas y hermanos imputados. Debe ser muy difícil ser el PSOE-A en esta coyuntura política", ha expuesto para concluir preguntándose: "¿Ese es el modelo que quiere traer a Andalucía? ¿Esa es la alternativa al buen gobierno de Juanma Moreno? ¿El ruido, el lío, las mordidas?".

Repullo ha trasladado que "cada mañana, cuando los españoles abren los periódicos, escuchan la radio o ven un rato las noticias, pensarán: ¿Cuándo se gobierna aquí?. Entre tanta imputación, desmentido, ataque, ocurrencia ¿Cuándo se toman decisiones que beneficien a la gente?. ¿Hay tiempo para tener un proyecto de país entre tanto humo, tanto follón y tanta visita a los juzgados?".