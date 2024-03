PP-A: El PSOE-A "dinamita los consensos sobre igualdad con una campaña del 8M que es una agresión a las mujeres"

SEVILLA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento andaluz, Toni Martín, ha sostenido este miércoles que el PSOE de Andalucía "ha dinamitado todos los consensos sobre igualdad" con una campaña sobre el Día de la Mujer que se conmemora el 8 de marzo "que es una agresión a las mujeres".

Así lo ha manifestado el portavoz 'popular' en una rueda de prensa en el Parlamento después de que representantes de los grupos del PSOE-A, Por Andalucía y Adelante Andalucía hayan criticado que el PP-A no haya acordado este año con dichos grupos de izquierda un manifiesto que sirviese como alternativa a la declaración institucional que no se logra acordar en el Parlamento andaluz con motivo del 8M desde que Vox cuenta con representación en la cámara autonómica.

Toni Martín ha tildado de "hipócrita" lo que ha considerado un "intento de blanqueo de esa campaña con una declaración institucional en el Parlamento autonómico", y ha aseverado que "las políticas de igualdad, de apoyo a la mujer, deben estar respaldadas por una unidad inquebrantable de los partidos políticos".

El portavoz parlamentario 'popular' ha criticado el uso que, a su juicio, ha hecho el PSOE-A de las mujeres con este asunto, y ha justificado que desde el PP-A "no vamos a contribuir a acordar una declaración sobre el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con un grupo que dice que Andalucía tiene un presidente y un gobierno machista, y que ha presentado una campaña utilizando el lema que todos los españoles utilizamos para defender a una víctima de una violación salvaje para tirárselo como una piedra en la cabeza al presidente de la Junta de Andalucía".

Martín ha incidido en sostener que "no se puede construir la igualdad desde la agresión", y la campaña que el PSOE-A ha diseñado por el 8M con el lema 'Moreno Bonilla, yo no te creo', "ha suscitado el rechazo de toda Andalucía" y es "una agresión, pero no a Juanma Moreno ni al Partido Popular, sino a las mujeres, porque torpedea cualquier acuerdo que las fuerzas políticas podamos tener en materia de igualdad y en defensa de la mujer", según ha abundado.

Así, el portavoz 'popular' ha manifestado que "la hipocresía no puede presidir ni el Parlamento de Andalucía las políticas en materia de igualdad y en defensa de la mujer", y ha considerado que las mujeres del PSOE "deberían haber impulsado y obligado a Juan Espadas --secretario general del PSOE-A-- a retirar la campaña".

"Todavía están a tiempo, pero tengo la sensación, a la vista de la brocha gorda con la que constantemente atacan, insultan, apedrean y golpean al Gobierno de Andalucía y a Juanma Moreno, que nada de eso se va a producir", ha apuntado Toni Martín.

En este punto, ha remarcado que, "desde hace un año y medio, el PP viene pidiéndole al Partido Socialista altura institucional y altura de miras, porque su papel en la oposición es muy importante", pero "a día de hoy no lo cumplen", según ha apostillado Toni Martín, que ha señalado que el socialista es hoy "un grupo desnortado", que "no tiene nadie a los mandos, y que exclusivamente hace seguidismo de las políticas de Pedro Sánchez al decidir ponerse enfrente de los intereses de los andaluces".

Finalmente, el portavoz del Grupo Popular en el Parlamento andaluz ha considerado "sarcástico" que el PSOE andaluz acuse de machismo al Gobierno autonómico y se presente "como único defensor de la igualdad cuando las noticias que están apareciendo en prensa sobre el 'caso Koldo' dan vergüenza".