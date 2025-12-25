PP rechaza los presupuestos de Sabiote para 2026: "Están hechos para tapar la nefasta gestión del alcalde"

Archivo - Paseo de Sabiote - AYUNTAMIENTO DE SABIOTE - Archivo

JAÉN 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo del PP en el Ayuntamiento de Sabiote, Luis Talavera, ha denunciado este jueves la "falta de rigor y transparencia" del gobierno socialista en torno a los presupuestos municipales de 2026.

"No hemos recibido las cuentas para poder analizarlas, estudiarlas y debatirlas en pleno como se merecen nuestros vecinos", ha dicho en un comunicado.

Ha explicado que el pasado 17 de diciembre, y con apenas 45 minutos de diferencia, el PSOE convocó la comisión especial de cuentas y la Junta de Portavoces, "y sin haber recibido las cuentas municipales a debatir", cuando "sí que nos mandaron las actas anteriores a aprobar, lo que evidencia que algo esconden".

En opinión de Talavera, "el PSOE con Luis Miguel López a la cabeza pretendían dejarnos sin margen de maniobra". "Lo que pretendía el señor López era, como hace siempre, boicotear nuestra labor de oposición, de fiscalización de las cuentas locales".

A su juicio, es "antidemocrático" que el alcalde socialista se empeñe en "ningunear y dar la espalda a los vecinos que libremente votaron al Partido Popular", ha denunciado Talavera, quien ha recordado que, "año tras año, solicitamos al alcalde que el presupuesto municipal se elabore de forma conjunta con todos los concejales tanto de gobierno como de oposición, pues entre todos lograríamos unas cuentas plenamente beneficiosas para el pueblo, pero como siempre, sigue negándose, demostrando que su único interés es el suyo propio".