PP reclama a la Diputación de Jaén el arreglo integral de la JV-3266 en Hinojares por ser un "camino de cabras"

Estado de la JV-3266 - PP EN LA DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular en la Diputación de Jaén ha reclamado a la Administración provincial el arreglo integral de la JV-3266, a su paso por Hinojares (Jaén), ya que presenta un estado "vergonzoso" más propio de un "camino de cabras" que de una carretera.

Según los populares, esta vía, que une las localidades de Hinojares y Ceal, presenta baches, hundimientos, tramos sin firme y un trazado completamente deteriorado que supone "un riesgo diario para vecinos, agricultores y transportistas".

A través de una nota de prensa, el PP ha señalado que esta situación es fruto de "años de abandono" y de la "dejadez del PSOE durante décadas con las carreteras provinciales", un escenario que se ha visto agravado recientemente por los efectos del tren de borrascas y el temporal.

El diputado popular y alcalde de Hinojares, Santiago Iruela, ha criticado que esta vía es "otro ejemplo del olvido sistemático de la red provincial durante muchos años". Asimismo, ha subrayado que esta situación afecta de manera especial a los municipios más pequeños, que son "los que más necesitan que la Diputación funcione y los que más sufren cuando no lo hace".

Por este motivo, el Grupo Popular ha reclamado al equipo de gobierno socialista que la JV-3266 se incorpore "sin excusas" al Plan Accede 2026 o al plan de choque por el temporal.

Iruela ha advertido de que no basta con anunciar inversiones, sino que "hace falta ejecutarlas". "No podemos repetir lo de años anteriores, donde gran parte del presupuesto para carreteras quedó sin gastar mientras las vías se caen a pedazos. Deben ejecutarse al 100%", ha aseverado.

Finalmente, desde el PP han incidido en que la Diputación de Jaén debe actuar "con urgencia y con seriedad" porque "es hora de pasar de las palabras a los hechos".