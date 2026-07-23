El PP reclama al Gobierno que "dé marcha atrás" en la supresión de rutas de autobús del Altiplano de Granada

Archivo - Varias personas esperan para coger un autobús. Archivo. - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

GRANADA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PP ha reclamado al Gobierno de España que rectifique el nuevo mapa concesional del transporte por carretera y mantenga las conexiones de la línea nacional Jaén-Benidorm, con paradas en Castril, Puebla de Don Fadrique y Huéscar.

El senador Joaquín Camacho y el parlamentario andaluz Mariano García han anunciado que el PP presentará alegaciones tras reunirse con alcaldes y portavoces populares de las comarcas de Baza y Huéscar para analizar el impacto que tendrá esta decisión en los municipios del norte de la provincia de Granada.

El senador Joaquín Camacho ha denunciado que el proyecto impulsado por el Ministerio de Transportes supone "un nuevo castigo para Granada al dejar fuera de la red concesional una línea que durante décadas ha conectado el norte de la provincia con el Levante".

"Esta decisión incomprensible va a dificultar la movilidad y hacernos perder oportunidades al perjudicar la actividad económica en comarcas que luchan contra el fenómeno de la despoblación", ha afirmado.

Camacho ha lamentado que el Ejecutivo adopte esta medida "sin escuchar a los municipios afectados ni valorar las consecuencias que tendrá sobre miles de vecinos".

El senador popular ha advertido de que la supresión de estas rutas afectará especialmente a estudiantes, trabajadores, personas mayores y vecinos que necesitan desplazarse por motivos sanitarios, educativos o administrativos, además de dificultar la actividad de empresas y autónomos.

Por su parte, el parlamentario andaluz Mariano García ha asegurado que esta decisión confirma que "el Gobierno vuelve a dar la espalda a las necesidades de los granadinos".

"Perdimos la línea ferroviaria Guadix-Baza-Lorca, una reivindicación histórica que sigue sin respuesta, y ahora quieren eliminar otra conexión vital para nuestros municipios", ha señalado.

García ha asegurado que la conectividad y una red de transporte con el resto de España son fundamentales para fijar población y generar empleo en municipios que necesitan oportunidades.

"Combatir la despoblación significa mejorar y ampliar servicios, no recortarlos", ha subrayado, destacando que "se han presentado mociones en los ayuntamientos de Huéscar y Puebla de Don Fadrique además de recoger cientos de firmas en los municipios".

El parlamentario ha recordado que "la línea Jaén-Benidorm ha sido durante años un eje vertebrador para las comunicaciones del Altiplano con el Levante" y ha advertido de que su pérdida supondrá un importante golpe para vecinos y empresas de la comarca.

"Se reclama de manera imprescindible una comunicación con Murcia capital con parada en Caravaca de la Cruz", ha afirmado.

Joaquín Camacho y Mariano García han anunciado la presentación de alegaciones al nuevo mapa concesional para exigir que se mantengan las rutas y paradas afectadas en la comarca al tiempo que han mostrado su respaldo a los ayuntamientos del Altiplano "en esta reivindicación que es de todos".