PP reclama información sobre el arrendamiento del edificio de Correos en Jaén para su uso como sede municipal

Archivo - El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Jaén, Agustín González/Archivo - PP - Archivo

JAÉN 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular del Ayuntamiento de Jaén ha reclamado información sobre la operación de alquiler del edificio de Correos para su uso como sede municipal. Han apuntado que solicitaron documentación al respecto en diciembre y la han aportado "a pesar de que prosiguen las negociaciones del Consistorio con el Estado para el arrendamiento del edificio".

Para el portavoz popular, Agustín González, las recientes visitas al edificio de concejales socialistas, acompañados de personal técnico, sin que el alcalde aporte ninguna documentación "evidencia que la negociación se lleva a cabo a espaldas de la ciudadanía". Ha añadido que el convenio de cesión generara un perjuicio económico al Ayuntamiento por la utilización de un "inmueble innecesario".

El portavoz del Grupo Popular, Agustín González, ha argumentado que el Ayuntamiento dispone de inmuebles de titularidad municipal suficientes para albergar al conjunto de la plantilla. De ahí que considere "incomprensible" que el gobierno local (PSOE y Jaén Merece Más) invierta casi cuatro millones de euros en el edificio de Correos, a los que hay que sumar el pago derivado de la cesión.

Asimismo, ha criticado la consignación de 3,7 millones en el presupuesto de 2026 para un edificio que es propiedad de la Administración central en lugar de "invertirlas en las zonas afectadas por el temporal o en paliar las muchas necesidades que tienen los jiennenses por su pésima manera de gobernar".

El portavoz popular ha instado al alcalde, Julio Millán, a que dé explicaciones a los jiennenses de una decisión que "implica invertir parte del exiguo dinero público del Ayuntamiento en reformar un edificio del Estado". En este punto, ha afirmado que hay consignados dos millones de euros para invertir en la eficiencia energética del edificio y 1,7 millones para acometer otras reformas.

Por todo ello, el Grupo Popular ha solicitado nuevamente la documentación relacionada con el convenio de cesión del edificio de Correos. En el escrito formalizado este jueves, el Grupo Popular pide copia del expediente, toda vez que "su falta resulta incompatible con la previsión presupuestaria y con los anuncios públicos efectuados por el alcalde".