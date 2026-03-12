PP reclama siete obras hidráulicas de interés general del Estado en la provincia de Jaén

Archivo - Juan Diego Requena/Archivo - PP JAÉN - Archivo

JAÉN 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional del PP de Jaén, Juan Diego Requena ha reclamado siete obras hidráulicas de interés general del Estado en la provincia, entre ellas la presa de la Cerra de la Puerta. El dirigente popular ha apuntado que el 60 por ciento de los municipios con problemas de abastecimiento están en la cuenca del Guadalquivir, que depende de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG).

En un comunicado, ha indicado que es el Gobierno andaluz el que "está auxiliando" al Gobierno de España porque "está ayudando a los ayuntamientos a paliar los problemas de abastecimiento y fugas de agua sin ser de competencia autonómica".

Las siete infraestructuras hidráulicas que desde el PP se reclaman para la provincia de Jaén, son la presa de la Cerrada de la Puerta, el nuevo aliviadero de la presa del Jándula, la modernización de las zonas regables de las vegas altas, medias y bajas de Jaén, Rumblar y Guadalmena, las obras de abastecimiento a Jaén, las conducciones de la presa de Siles, la puesta en explotación de la balsa de Cadimo y la interconexión de los embalses Rumblar y La Fernandina.

Para Requena, este listado evidencia "el completo abandono" del Gobierno de España a las infraestructuras hidráulicas en la provincia. En esta línea ha criticado que desde el PSOE "ahora estén dedicados a salir en masa a vender redacciones de proyectos que no son más que una cortina de humo y que no suponen para nada que esas obras vayan a llegar".

Se ha referido así al anuncio de la licitación del proyecto de la presa de la Cerrada de La Puerta, en Pozo Alcón, "una deuda histórica del PSOE con la provincia de Jaén, una obra hidráulica que se suma a la lista de incumplimientos".