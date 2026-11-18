Encuentro del PP con alcaldes del norte de Córdoba en Pozoblanco, con Antonio Repullo, Lola Blanco, Agustín López y Santiago Cabello. - PP

POZOBLANCO (CÓRDOBA), 18 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PP de Andalucía (PP-A), Antonio Repullo, ha pedido este miércoles "la confianza de los andaluces, y de los cordobeses en particular, para refrendar el proyecto político de Alberto Núñez Feijóo el 29 de noviembre en las urnas", asegurando que "el PP será quien impulse el eje eléctrico y garantice las oportunidades perdidas del norte de la provincia en estos ocho años, negadas una y otra vez por Sánchez".

Así lo ha explicado en una atención a medios previa a un encuentro con alcaldes del norte de Córdoba celebrado en Pozoblanco, en el que ha estado acompañado por la candidata número dos al Senado por la provincia, Lola Blanco; el coordinador de Economía del PP cordobés, Agustín López, y el alcalde del municipio, Santiago Cabello.

En este sentido, Repullo ha calificado de "esencial" la electrificación de la zona norte, "que debía estar ya en funcionamiento, un proyecto que se presentó por parte de la Junta de Andalucía en el 2019 y que ha sido negado una y otra vez".

"Esa realidad se hubiese traducido en más oportunidades para nuestros jóvenes", ha recalcado, "en avances desde el punto de vista económico y social, de expansión para las empresas y para lograr inversión exterior".

De este modo, el secretario general ha resaltado que "la zona norte de la provincia tiene muchísimas posibilidades", que, a su juicio, "han demostrado los propios vecinos estando a la altura de forma cooperativista como lo ha hecho Covap".

"Pero es injusto --ha proseguido-- que Covap, que no dejan de ser cientos de ganaderos y de agricultores, tengan que pagar por la energía, que cargar con un coste que en otras zonas de este país no se carga", en relación a ese dinero "que podrían haber invertido en otras cosas, en mejorar sus explotaciones, en digitalizarlas, en entrar en la mecanización", ha defendido.

Sin embargo, "como consecuencia de esa parálisis en la política de la gestión que ha tenido el gobierno de Pedro Sánchez en los últimos ocho años con Córdoba y con el resto de Andalucía, no ha sido posible tener esas conexiones", ha incidido.

Frente a ello, ha dicho que "con Alberto Núñez Feijóo habrá un futuro en ese eje eléctrico del norte de la provincia, se va a posibilitar un desarrollo económico acelerado que recogerá todo lo bueno que la Junta de Andalucía ha hecho por el norte de la provincia, pero que no era suficiente al no haber un Gobierno central que realmente apostase por Andalucía".

"FEIJÓO, UN PRESIDENTE QUE CONOCE LOS PROBLEMAS Y SOLUCIONES"

Al respecto, Repullo ha definido a Feijóo como "un presidente que conoce cuáles son los problemas, los retos, las cuestiones que queremos alcanzar y cuáles son las soluciones", que se encuentran dentro de las 249 medidas del programa del PP para reconstruir España a partir del 29N. "Un programa --ha continuado-- que está hecho a imagen y semejanza de aquellos lugares donde tenemos la capacidad y la posibilidad, con la confianza de los andaluces, de poder desarrollar las políticas del PP".

Según ha expuesto, "el PP no es un partido cualquiera, es un partido que escucha, que está cerca y que tiene la demostración y eficiciencia y eficacía de nuestros alcaldes, de nuestro presidente de la Diputación, que también se ha incorporado a la agenda y a la candidatura como número uno del Senado, y saben lo que tienen que hacer".

Por eso, de cara al 29N, Repullo ha pedido "a los pozoalbenses, a los vecinos del norte de la provincia, del Valle de los Pedroches, del Guadiato, que apuesten de nuevo y nos den la confianza". "No vamos a perder ni un solo minuto en poner el norte de la provincia en el lugar que siempre debió tener", y eso, ha zanjado, "sólo será posible con un gobierno de Alberto Núñez Feijóo".