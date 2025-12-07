El PP reivindica la “revolución industrial” de Juanma Moreno con ejemplos tangibles en Jaén

Foto de familia en Santana con el presidente del PP de Jaén, Erik Domínguez, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Imagen de Archivo. - PP DE JAÉN

JAÉN 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario andaluz y presidente del Partido Popular de Jaén, Erik Domínguez, ha puesto en valor el "despegue industrial" que vive la provincia gracias a la política económica del Gobierno de Juanma Moreno. "Andalucía ha entrado en una auténtica transformación industrial y Jaén está formando parte, por fin, de ese avance", ha subrayado.

El presidente provincial ha recordado en una nota de prensa que Andalucía es hoy la comunidad autónoma donde más crece la producción industrial, encadenando 12 meses consecutivos al alza y seis liderando el ritmo nacional. Solo en el último año, el Índice de Producción Industrial ha aumentado un 16,6%, 15 puntos por encima de la media española, superando a regiones tradicionalmente industriales como Madrid, Cataluña o País Vasco. El valor añadido bruto de la industria manufacturera andaluza ha crecido un 25,8% desde 2019, alcanzando los 14.620 millones de euros.

Para Domínguez, "estos datos no son casualidad: responden a una estrategia clara de Juanma Moreno para convertir a Andalucía en un territorio competitivo, moderno y atractivo para invertir. Y Jaén está siendo parte de ese cambio", ha destacado el 'popular', que ha puesto como referencia el proyecto de Santana, que considera "el mejor símbolo de la apuesta real y tangible del Gobierno de Juanma Moreno por Jaén y su reindustrialización".

"Estamos viviendo un momento histórico en Linares y su comarca", ha asegurado. La reapertura de Santana Factory, que ya ha puesto en marcha su línea de producción con capacidad para fabricar hasta 5.000 vehículos al año en un turno de ocho horas, supone "un punto de inflexión". A este arranque se suma el impacto económico inmediato sobre proveedores y empresas auxiliares, así como la previsión de crear 200 empleos directos en los próximos años.

Este desarrollo se suma a otros proyectos consolidados como Meltio y Sicnova o la próxima instalación de Escribano Mechanical & Engineering en Linares, el sector del plástico en Martos con Andaltec, Valeo, Diseños NT en Alcalá la Real, Liderkit en Guarromán... "Jaén ha pasado de la resignación a estar inmersa en una auténtica transformación industrial que ya da grandes frutos tangibles gracias a política industrial de verdad: recuperar espacios estratégicos, atraer inversión privada y generar empleo estable. Y lo estamos logrando en Jaén gracias al compromiso de Juanma Moreno", ha subrayado.

En este sentido, ha destacado también la relevancia de la nueva Ley de Espacios Productivos de Andalucía, recientemente aprobada, que considera "un imán para atraer inversión, generar empleo y modernizar el tejido industrial". La ley arranca con una inversión inicial de 80 millones de euros en el primer marco de incentivos que se destinarán a actuaciones como rehabilitación de parques empresariales, infraestructuras energéticas, movilidad sostenible, digitalización y conectividad, servicios compartidos para empresas y nuevas oficinas municipales de gestión industrial.

"Estamos hablando de modernizar casi 2.400 polígonos industriales repartidos por 540 municipios andaluces. Una ley ambiciosa, útil y necesaria, que nace con recursos y con visión de futuro", ha enfatizado.

Al hilo, Domínguez ha puesto en valor que las políticas industriales, mineras y energéticas de Andalucía contarán en 2026 con una partida cinco veces superior a la que dejó el PSOE en su último presupuesto al frente de la Junta y ha recordado la convocatoria de 109 millones de euros del programa Feder 2021-2027, destinada a que los sectores industriales estratégicos de Andalucía y Jaén puedan impulsar su competitividad, reforzar sus cadenas de valor y mejorar su eficiencia energética.

"El Gobierno de Juanma Moreno no se conforma: sigue dando pasos firmes para consolidar el desarrollo industrial de nuestra tierra. Este es el camino para atraer empresas, generar empleo y construir un futuro sólido para los jiennenses", ha concluido.