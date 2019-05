PP-A reprueba a la juez Núñez por "desobedecer" órdenes de Audiencia de Sevilla en caso de los avales de la Agencia IDEA

Publicado 16/05/2019 17:16:07 CET

SEVILLA, 16 May. (EUROPA PRESS) -

La representación legal del PP Andalucía (PP-A) ha remitido un escrito al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla en el que reprueba a la titular del mismo, la magistrada María Núñez Bolaños, por "desobedecer" de manera "consciente y deliberadamente" instrucciones ordenadas por la Audiencia Provincial de Sevilla durante la instrucción de la causa que investiga la supuesta concesión ilícita de avales y préstamos de la Agencia IDEA a empresas.

En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el PP-A ha lamentado que en esta causa, recuerda que la Audiencia Provincial de Sevilla en enero de 2018 estimó una petición del Ministerio Fiscal y ordenó que la instructora le remitiera el resultado de las diligencias de investigación que le fueron encomendadas a la Unidad de Crimen Organizado (UCO) de la Guardia Civil y a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) algo "que fue negado" por la juez Núñez en un Auto del 12 de febrero de 2018.

Posteriormente, como ha adelantado 'Diario de Sevilla', ante nuevos recursos del Ministerio Público que fueron estimados "nuevamente" por la Audiencia Provincial que mediante una providencia del 23 de enero de 2019 pidió que se librase "de carácter urgente" a la IGAE y a la UCO a fin de que remitan los informes requeridos, se remiten, en el pasado mes de febrero, los oficios de las referidas instituciones.

En esos oficios, se manifiesta por parte de la UCO que "en relación con la citada documentación adjunta, se hace constar que no se ha llevado a cabo ningún tipo de análisis ni estudio sobre la misma" ya que se está "a la espera de la directriz judicial". Igualmente, por parte de la IGAE se indica que "no se ha recibido ninguna otra comunicación del juzgado, ni en lo relativo a la citada documental de IFA/IDEA ni para detallar el objeto de la pericia o remitir la información solicitada, por lo que este equipo pericial no ha suscrito ningún informe".

Ante esos oficios, el PP-A presentó un escrito en el que reclama a la instructora "sin mas maniobras renuentes y dilatorias como las descritas en dichos oficios", se dé cumplimiento a lo ordenado por la Audiencia de Sevilla y a tal fin se remita a la UCO y a la IGAE "los expedientes y documentos necesarios para la práctica de las diligencias y la elaboración de informes que le fueron encomendados a cada uno".

Por todo ello, el PP-A ha censurado que han transcurrido "más de cuatro años" desde que se acordaran esas diligencias de prueba "sin que se haya adoptado medida efectiva alguna" para la práctica de las mismas.

Así, para la representación legal del partido político, la juez Núñez "desobedeció consciente y deliberadamente lo ordenado por segunda vez por la Audiencia Provincial de Sevilla" lo que supone "una auténtica y reiterada violación" del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión y a la práctica de las pruebas pertinentes en derecho.

Con todo, para el PP-A estos hechos podrían ser constitutivos, además, de "un delito de desobediencia, de un delito de prevaricación judicial y de un delito de retardo malicioso en la administración de justicia".