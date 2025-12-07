PP resalta la apuesta educativa de la Junta en Jaén con ampliación del IES Santa Teresa y nuevo Conservatorio de Música

Maribel López, edil del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Jaén - PP EN EL AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular del Ayuntamiento de Jaén ha resaltado que la licitación de las obras de ampliación y reforma del instituto de Educación Secundaria Santa Teresa revela la apuesta de la Junta de Andalucía por el ámbito educativo de la capital de la provincia. En este sentido, la licitación coincide en el tiempo con la inauguración del Conservatorio Superior de Música de Jaén.

El proyecto para el instituto Santa Teresa, cuyo importe es de casi 1,6 millones de euros y su plazo de ejecución de 14 meses, dotará a esta infraestructura educativa de dos líneas de bachillerato.

La obra, a cuya ejecución optan varias empresas, permitirá ampliar las plazas escolares de 360 a 500, de las que 360 son para el alumnado de secundaria y 140 para el de bachillerato, ha recordado la formación en un comunicado.

La empresa adjudicataria construirá un edificio de nueva planta con cuatro aulas polivalentes, dos laboratorio un aula de dibujo y otra de tecnología. Además, el proyecto prevé la ampliación de la superficie del porche y el acondicionamiento como área de juegos la zona norte y noreste de la parcela. El objetivo, como han recordado, es recuperar la superficie del patio actual que será ocupada por el nuevo edificio.

Para la edil 'popular' Maribel López tanto la magnitud de este proyecto como la suma de los que se llevan a cabo en la capital impulsados por la Junta "revelan el cumplimiento del compromiso del gobierno de Juanma Moreno con Jaén".

López como ejemplos recientes el Conservatorio Superior de Música, el centro de salud de La Alameda y las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo. "El apoyo de la Junta de Andalucía a Jaén contrasta con la discriminación de la Administración central a la capital", ha lamentado.

Al respecto, ha criticado que el Gobierno "no ha ejecutado ningún proyecto de relevancia en la ciudad desde que lo preside Pedro Sánchez" y, como ejemplo, se ha referido a la demora en la construcción de la nueva comisaría del la policía nacional.