PP-A señala que ahora Sánchez "espurrea mentiras" sobre servicios públicos andaluces tras "gripar la operación Montero"

El portavoz del Grupo Popular, Toni Martín, este jueves durante su pregunta dirigida al presidente de la Junta en el Pleno del Parlamento. - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía, Toni Martín, ha sostenido este jueves durante su intervención en el Pleno del Parlamento durante la sesión de control al Gobierno andaluz que "como la operación Montero ha gripado, ahora es el propio Sánchez el que se dedica a espurrear en el Congreso su retahíla de mentiras y de falsedades infantiles sobre esa supuesta privatización de los servicios públicos en Andalucía".

"Falso", ha afirmado Martín, quien ha continuado argumentando que "lo único que se ha privatizado últimamente en España y en Andalucía son dos cosas".

"En España lo único que se ha privatizado es la Fiscalía General del Estado, que antes era pública y ahora es propiedad privada de Pedro Sánchez. Y en Andalucía lo único que se ha privatizado es el Partido Socialista de Andalucía, que antes era propiedad pública de todos los andaluces de izquierda y ahora es propiedad privada de Pedro Sánchez", según una nota de este partido.

Martín ha criticado la "estrategia nauseabunda" de "usar el dolor de las mujeres que sufren o pueden sufrir una grave enfermedad en beneficio electoral" y ha atribuido "tontura y terquedad" a quienes mantienen que los servicios públicos en Andalucía se privatizan mientras ha reivindicado que hay "más inversión pública que nunca, menos conciertos con la privada y más plantilla pública de profesionales".

En esta línea, ha pedido "más respeto a la verdad y más respeto a los andaluces".

"La desesperación y el naufragio que está viviendo el PSOE en toda España y también en Andalucía, les está haciendo intentar agarrarse a cualquier madero para intentar salvarse. Lo último es absolutamente repugnante, que es usar el dolor de personas que tienen o pueden tener una enfermedad grave para intentar sacar algún rédito o algún beneficio electoral", ha apuntado.

"La estrategia del la izquierda de pisotear la sanidad se les volverá en contra" Ante ello, el portavoz ha asegurado que "Andalucía tiene el mejor sistema público de salud de España. Ése que ustedes están pisoteando desde la oposición, mintiendo, difundiendo bulos indignantes, atacando y arrastrando el buen nombre de los profesionales de la salud pública".

"Y todo eso por intentar escarbar algún voto en el fango", ha añadido, al tiempo que ha vaticinado que "ni siquiera en el fango van a encontrar un solo voto de los andaluces, que los tienen absoluta y perfectamente calados desde hace muchos años".

A juicio de Toni Martín, la estrategia del PSOE y de la izquierda "minuto a minuto va a ir dando la vuelta y, quien avisa no es traidor, les acabará cayendo encima".

"A mí me enorgullece decir que Andalucía tiene un Gobierno que responde ante los problemas y muy especialmente ante los problemas de las mujeres de Andalucía. Lo hace con sensibilidad, lo hace con escucha, lo hace asumiendo responsabilidades, lo hace con decisiones adecuadas y lo hace siempre con medidas para mejorar", ha argumentado el portavoz del Grupo Popular, quien ha agregado que "ya querrían muchos tener un Gobierno con estos valores y con esta honestidad".

"OPOSICIÓN SINCRONIZADA: PSOE, SATÉLITES DE IZQUIERDA Y CUÑADOS DE VOX"

El portavoz popular ha valorado que continúe la tramitación de los Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2026, después de superar este miércoles su debate de totalidad, "pese a la oposición sincronizada de PSOE, sus satélites de la izquierda y sus cuñados de Vox, cuyo objetivo común es intentar reventar la estabilidad de Andalucía".

Ha calificado las cuentas para el próximo ejercicio como "las más andalucistas de la historia porque "defienden a Andalucía y a todos lo andaluces, sin dejar a nadie atrás".

"Andalucía no va a dar ni un paso atrás. Con estos presupuestos seguirá avanzando siempre prensando en los andaluces y gracias a la estabilidad del Gobierno de Juanma Moreno", algo que, en su opinión, "no se puede poner en peligro por los intereses de esta oposición sincronizada", ha concluido.