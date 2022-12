PP-A señala que el tramo inaugurado de la A-32 en Jaén "fue comprometido presupuestariamente" por el Gobierno de Rajoy

JAÉN, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional del Partido Popular de Jaén, Juan Diego Requena ha mostrado la "enorme satisfacción" de su formación por la inauguración de un nuevo tramo de la A-32 entre Villacarrillo y Villanueva del Arzobispo. Ha manifestado que aunque se vea "a los socialistas en la foto y poniéndose medallas", este tramo "también fue comprometido presupuestariamente" por el Gobierno de Rajoy por lo que "si hoy el PSOE inaugura este tramo fue porque nosotros lo dejamos comprometido".

Ha añadido en u comunicado que con la puesta en servicio del nuevo tramo "poco a poco se van cumpliendo los compromisos adquiridos por el Partido Popular". No obstante, a señalado que desde que el PP aprobara su plan de obra y presupuestario de la A-32 "no se ha hecho otra cosa que no sea ejecutar estos tramos, pero nada nuevo.

Esto significa, según Requena, que lo que "hoy ha inaugurado el PSOE es una nueva paralización de la autovía" porque el Gobierno de Pedro Sánchez "se ha dedicado a ejecutar los tramos que el Partido Popular comprometió, pero nada más" y "la ministra de Transportes debería haberse disculpado porque después de cuatro años lo único que quedará será una nueva paralización".

Requena ha apuntado que "a partir de hoy las máquinas desaparecerán, no se seguirá con ningún nuevo tramo, no habrá más obras". En este sentido ha dicho que "por más que el PSOE de Jaén y Paco Reyes quiera defender su implicación con la autovía, la realidad es que ni Sánchez ha hecho nada por esta autovía ni Reyes le ha exigido nada a su jefe por lo que una vez más serán ellos, los socialistas, los culpables de una nueva paralización".

Requena ha afirmado que "el problema es que no hay ningún plan de continuidad por parte del Gobierno de Sánchez, porque no hay ningún compromiso presupuestario por continuar esta importante infraestructura que conectaría nuestra provincia con el Levante".

Desde el PP, se comprometen a "llevar la autovía hasta el límite de provincia y que continúe por Castilla La Mancha y "así lo haremos cuando volvamos a la Moncloa porque ya la experiencia nos dice que solo cuando gobierna el PP esta autovía ha avanzado y cuando gobierna el PSOE las máquinas desaparecen".