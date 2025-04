El PP subraya que "los cordobeses no merecen servicios ferroviarios abandonados por el Gobierno de Sánchez"

CÓRDOBA 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PP por Córdoba Isabel Prieto ha subrayado este jueves que "los cordobeses no merecen unos servicios ferroviarios abandonados por el Gobierno de Sánchez", de ahí que el PP en el Congreso de los Diputados haya registrado una proposición no de ley (PNL) para mejorar la línea ferroviaria 76 que transcurre por las provincias de Cádiz, Sevilla, Córdoba y Jaén y que "sufre grandes carencias".

Así lo ha asegurado la popular a los periodistas, al tiempo que ha incidido en que "es una reivindicación muy importante, porque esta línea ferroviaria afecta a una población de casi 4,5 millones de personas de estas provincias".

Prieto ha declarado que "los servicios ferroviarios en la provincia de Córdoba son deficitarios, requieren de inversiones, de un gran mantenimiento y ahora mismo están abandonados por el Gobierno de Sánchez", siendo "servicios ferroviarios que afectan tanto a la línea de Alta Velocidad, la Media Distancia y la Proximidad", ha detallado.

"Constantes averías, incidencias, falta de información a los usuarios, cambios de horarios y servicios, incluso las huelgas del personal de Renfe que están reivindicando unas mejores condiciones", ha relatado la diputada, quien ha añadido que "todo esto evidencia que tenemos unos servicios ferroviarios que funcionan mal, con una situación que el Gobierno ha normalizado y que no pone solución".

Prieto ha recordado que "la línea 76 ha sido calificada de obligación de servicio público porque une cuatro provincias, fundamentalmente de Jaén a Córdoba y de Sevilla a Cádiz". "Es cierto que Córdoba y Sevilla tienen una línea de Alta Velocidad que las une, pero es una línea mucho más cara y mucho menos accesible para los ciudadanos", ha apostillado.

Según ha expuesto, "desde el PP no podemos estar de acuerdo con el ministro Óscar Puente de que los trenes están mejor que nunca". "Es todo lo contrario, los servicios ferroviarios se encuentran en una situación impropia del siglo XXI; tenemos trenes que están desfasados, que no se corresponden con los impuestos que pagamos los ciudadanos y por eso reclamamos al Gobierno de España que realice unas mejoras de las infraestructuras y los servicios ferroviarios, que apueste por la modernización para garantizar este servicio público", ha asegurado.

En concreto, ha apuntado que "la línea ferroviaria 76 de Media Distancia tiene muchísima demanda entre trabajadores y funcionarios, estudiantes, y personas que se desplazan por trámites médicos o burocráticos". "Está saturada y se requieren que se habiliten plazas disponibles de urgencia para disponer de ellas en el período de las 12 horas anteriores al uso de la línea", ha explicado Prieto.

Ha abundado en que "este servicio ferroviario es fundamental para la vertebración del territorio, para garantizar la igualdad de oportunidades y para luchar contra la despoblación de muchos territorios". Además, "pone en valor los territorios por los que circula, tanto desde el punto de vista económico, turístico, cultural y social", ha citado, para mencionar que "una de las últimas incidencias en esta línea en el mes de marzo fue por un descarrilamiento de maquinaria".

"Los cordobeses no merecemos tener una línea ferroviaria de Media Distancia que constantemente esté dando problemas y que no ha sido atendida por el Gobierno de Sánchez", ha afirmado.

MEDIDAS FUNDAMETALES

Al respecto, la proposición no de ley, según ha informado la diputada, insta al Gobierno a que adopte tres medidas fundamentales, como son el aumento del número de plazas disponibles, "garantizando la ampliación de urgencia de plazas en las 12 horas antes de la salida del tren, o mediante la opción de trenes en doble composición".

Igualmente, la mejora de la calidad de los servicios ferroviarios para evitar retrasos y averías en esta línea, reparando, actualizando y modernizando infraestructuras y trenes, y un plan de acción con dotación económica para que "se ponga con urgencia".

En este sentido, la diputada popular ha lamentado que "el Gobierno de Sánchez no quiere presentar los Presupuestos Generales del Estado (PGE), esté sumido en una situación de parálisis y de desgobierno y no tiene la planificación necesaria para abordar los grandes problemas que tiene este país". "Es un Gobierno que solamente le preocupa atrincherarse en el poder y no le preocupa resolver los problemas reales de la gente", ha indicado.